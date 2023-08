Michee pubblica il nuovo album “Diglielo tu”

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “DIGLIELO TU”, il nuovo album di Michee dal quale è estratto l’omonimo singolo in radio

“Diglielo tu”, il nuovo singolo in radio, è una canzone d’amore. Quando il nostro cuore ci dice di amare una persona è impossibile farci cambiare idea.

Il video di “Diglielo tu” è stato girato nel Zeughaus bar nelle vicinanze di Zurigo per la regia dell’argentino Fabrizio Bolla Muller. Cecilia Garcia al cello e Michee al pianoforte a coda in noce suonano in un’atmosfera magica piena di emozioni.

“Diglielo tu” è un disco che racconta la vita sentimentale di Michee analizzando profondamente diverse sfaccettature della quotidianità con tematiche che variano dall’amore alla riflessione.

L’artista commenta così la nuova release: «Con questo album ho svuotato il mio cuore mostrando sentimenti e emozioni che solo insieme a la musica riesco a trasmettere.»

TRACK-LIST:

Voglia Di Te

Vita Con Te

Senza Te

Diglielo Tu

La cosa più bella

Tu Ce Faci

Onde

Ora più d’allora

Elettrica

Dolce Mistero

Quante Vite Costa

Volo verso la fortuna

La caramella (bonus track presente solo nel disco fisico)

Biografia

Michee nasce a Zurigo ma ha origini lucane. All’età di sei anni suo nonno gli regala una fisarmonica e da lì nasce la sua passione per la musica. Dopo anni di piano bar e orchestra, continua a scrivere canzoni che per molto tempo rimangono nel cassetto. Dopo aver scritto canzoni per Billy Todzo, Larry Woodley e Dhenibe, finalmente l’esordio con i suoi primi brani “Voglia Di Te”, “Elettrica” e “Tu Ce Faci” (uscito in anteprima video su L’Espresso) e “Merry Christmas”. Il videoclip di “Pennies” è uscito in anteprima esclusiva su Wonderland Magazine UK aggiungendo: “Michee’s “Pennies” is a must-listen”. Il suo obiettivo è raggiungere il maggior numero di persone e trasmettere emozioni.