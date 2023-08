Francesco Giordano in radio e in digitale con “Fantasie”

Disponibile sulle piattaforme digitali in rotazione radiofonica “Fantasie”, il nuovo singolo di Francesco Giordano estratto dall’ep “Petali”

“Fantasie” è un brano che nasce nella primavera del 2022, quando Francesco Giordano si affacciava per la prima volta a scrivere delle canzoni che trattassero a 360° il tema dell’amore. Dopo aver vissuto un periodo di distacco dall’ex fidanzata, Francesco decide di immedesimarsi in una realtà virtuale fatta di dubbi, di pensieri e sogni. Nel brano si descrivono molti dettagli, si parla di sicurezza ma allo stesso tempo di fragilità umana nei confronti della coppia; si cerca di capire effettivamente quello che si vuole e come lo si vuole. I due personaggi si rincorrono, giocano e si perdono, ma alla fine si renderanno conto che la persona per la quale vale la pena lottare è sempre stata al loro fianco.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questa canzone prende vita da un’incessante bisogno di amore da parte mia. A volte mi sento solo, triste ed affamato. Ho bisogno di ricercare, di trovare una perfetta sintonia verso una nuova persona. Devo capire se quella persona è giusta per me, immagino sempre delle nuove avventure fantastiche da poter affrontare con lei, voglio viverla. Ecco perché un giorno di primavera, misi le mie mani sul pianoforte di casa e la musica uscì da sé, dando forma a questa mia nuova creatura, dal titolo FANTASIE”.

Nel videoclip di “Fantasie” troviamo un ragazzo e una ragazza che indossano un visore che proietta una realtà virtuale in cui i protagonisti sono in un nuovo scenario all’interno del quale vivono la loro felicità attraverso un gioco di sguardi e di sorrisi, arrivando a vivere attimi di infinita dolcezza. Dopo un blackout al sistema, questo legame viene improvvisamente interrotto sconvolgendo l’esistenza dei protagonisti. I due ragazzi vengono catapultati in un nuovo spazio, si cercano, urlano i propri nomi, lottano per riaversi, ma, niente da fare, restano soli, anche se alla fine della storia ci renderemo conto di come questi due giovani amanti, fossero stati più vicini che mai.

Biografia

Francesco Giordano, 24 anni, nato a Loreto (AN) il 24/04/1998. Cantautore Marchigiano, inizia a studiare canto dall’età di 13 anni. Studia pianoforte e composizione classica / pop per circa 3 anni. Scrive canzoni dall’età di 18 anni dopo aver compiuto la maggior età. Ha partecipato a diversi concorsi sia al livello regionale che nazionale raggiungendo nella maggior parte dei casi un distinto piazzamento in classifica. Tra i vari contest a cui ha partecipato notiamo: Sanremo, Tour Music Fest, Cantamonte, Gazebovoice, Festival dell’Adriatico, Premio Alex baroni, Premio PAE Cantautori Emergenti, Fantastico Festival, Musicultura e Premio Via Emilia (dove proprio il 1° ottobre 2022 ha ottenuto un riconoscimento speciale con il brano “Antica Arteria”).

Nel periodo tra il 2021 e il 2022 ha intrapreso un percorso di crescita musicale elaborando il proprio stile e gli arrangiamenti dando vita a due progetti paralleli, il disco “Sfumature” e l’ep “Petali”, anticipato da “Casa mia” e da “Saremo calore”.