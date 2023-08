Coppa Italia 2023-24: calendario e prime partite

La Coppa Italia 2023-24 entra nel vivo con i primi incontri per le squadre di Serie A.

Con la vittoria di misura del Catanzaro sul Foggia dello scorso 5 agosto, è partita la nuova edizione della Coppa Italia 2023-24. Inizialmente snobbata dalle big della Serie A, nel corso dell’anno viene poi rivalutata, anche perché rappresenta sempre un importante trofeo da aggiungere in bacheca. Il format rimane lo stesso degli anni passati, dunque nessuna novità nella struttura della competizione.

Lo scorso anno ha trionfato l’Inter di Simone Inzaghi in finale sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano, battuta per 2 a 1 allo Stadio Olimpico di Roma. Nei giorni scorsi si è giocato il primo turno preliminare, a passare alla fase successiva il Catanzaro, la Reggiana, la Feralpisalò ed il Cesena.

Coppa Italia 2023-24, il format della competizione

La nuova edizione 2023-24 della Coppa Italia prevede la partecipazione in totale di 44 formazioni: tutti i club di Serie A, i 18 di Serie B e 6 di Serie C. Lecco e Reggina sono state escluse per una serie di problematiche legate all’iscrizione al campionato cadetto.

Il format prevede gare ad eliminazione diretta con unico match in ogni turno della manifestazione, ad esclusione delle semifinali, per cui sono previste partite di andata e ritorno. Se gli incontri termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari, si procederà ai supplementari ed agli eventuali tiri dagli undici metri.

Calendario e date partite 2023-24

La Coppa Italia 2023-24 è iniziata il 5 agosto e proseguirà nel corso della stagione sino alla finalissima del 15 maggio 2024. Dopo il turno preliminare del 5-6 agosto 2023, previsti i trentaduesimi nelle giornate 11-12-13-14 agosto ed i Sedicesimi il Primo di Novembre. A seguire gli Ottavi di finale (6-20 dicembre 2023 e 10-17 gennaio 2024).

La parte conclusiva della competizione, in cui scenderanno in campo anche le big della Serie A, avrà inizio il 31 gennaio 2024 con i quarti, le semifinali in programma il 3 e 24 aprile, in attesa della finalissima che, come anticipato, è prevista per il 15 maggio 2024. La prima squadra di Serie A a scendere in campo in questa nuova edizione, sarà l’Udinese contro il Catanzaro l’11 agosto. Un match in cui la formazione friulana non dovrebbe avere problemi a vincere, per i portali specializzati in quote e pronostici di scommesse sportive sul calcio, in virtù di una rosa nettamente superiore a quella dei calabresi.

Coppa Italia 2023-24, dove vederla in tv e streaming

Come lo scorso anno, sarà Mediaset a trasmettere i match in chiaro della Coppa Italia su Canale 5, Italia 1 e Canale 20. Le gare potranno essere guardate anche in diretta streaming, scaricando l’app del provider sui propri dispositivi mobili con sistema operativo Android e iOS.