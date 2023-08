A settembre torna la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF 23 targata Frascati Scienza e dal 23 al 30 la Settimana della Scienza

Fervono i preparativi nei laboratori, i divulgatori scaldano le corde vocali e si puntano i telescopi e lenti di ingrandimento: sta per tornare la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF di Frascati Scienza!

Si parte con l’evento di lancio del 23 settembre, che darà il via alle danze mentre l’appuntamento con l’edizione 2023 della Notte dedicata a ricercatori e ricercatrici è fissata, come ormai da tradizione, per l’ultimo venerdì di settembre, che quest’anno sarà il 29.

Ma Frascati Scienza, sempre pronta a stupirvi non si ferma qui: organizza un’intera Settimana della Scienza ricchissima di eventi, da sabato 23 a sabato 30 settembre, per scoprire tutti insieme la…ricerca che ci piace!

La ricerca che ci piace è divertente, accessibile, risolutiva!

La ricerca che ci piace è aperta a tutti e parla a tutti!

La ricerca che ci piace abbraccia tutte le età!

Questi gli obiettivi principali dell’iniziativa sulla scia dell’edizione passata: creare l’occasione per regalare, a tutti i partecipanti, giornate, pomeriggi e serate per piantare insieme il seme della consapevolezza. Il tema è sempre LEAF – heaL thE plAnet’s Future, e gli argomenti trattati riprenderanno gli obiettivi del Green Deal Europeo: dalla fattoria alla tavola, biodiversità, economia circolare, zero inquinamento, ambienti privi di sostanze tossiche, salute e benessere, efficientamento energetico e delle risorse degli edifici, energia sicura, mobilità smart e sostenibile.

Aiutare il pubblico ad aprire mente e cuore, ai più disparati ambiti per comprendere al meglio tutte le sfide che la comunità scientifica affronta, ogni giorno, per la nostra salute e benessere, per l’ecologia, per tutelare la biodiversità, per proporre un’economia circolare al passo con i tempi, per studiare sempre nuovi metodi per una mobilità sostenibile ed affrontare e vincere le sfide, sempre più urgenti, che il cambiamento climatico impone.

GLI EVENTI

Sarà possibile incontrare la ricerca che ci piace in tantissime città, sparse su tutto il territorio nazionale, che saranno costellate da centinaia di appuntamenti! Sarà un viaggio lungo e ricco quello della Settimana della Scienza che quest’anno inizia il 23 settembre e si chiude il 30, con il clou il 29 settembre, data ufficiale della Notte Europea. Piazze, università, monumenti storici, laboratori aperti per l’occasione, ospedali e scuole: la scienza la troveremo ad attenderci nei posti più disparati! Il programma sul sito frascatiscienza.it è in costante aggiornamento così come i protagonisti che animeranno gli incontri della Notte Europea dei Ricercatori 2023 LEAF di Frascati Scienza.

