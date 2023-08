Taylor Swift annuncia una nuova versione dell’album 1989

Taylor Swift ha annunciato l’arrivo della Taylor’s version dell’album 1989. La versione ri-registrata del disco vedrà la luce il 27 ottobre 2023

A nove anni dall’uscita di ‘1989’, Taylor Swift ha annunciato l’arrivo della Taylor’s version dell’album. La versione ri-registrata del disco vedrà la luce il 27 ottobre 2023. A dare la notizia è stata la stessa cantautrice in occasione dell’ultima tappa del suo tour al SoFi Stadium di Los Angeles.

“Sorpresa! ‘1989 (Taylor’s version)’ è in arrivo! L’album cambiò la mia vita in innumerevoli modi e mi riempie di entusiasmo annunciare che la mia versione uscirà il 27 ottobre. Ad essere sincera, questa è la mia reincisione preferita: le cinque tracce recuperate dagli archivi sono davvero pazzesche. Non riesco a credere che siano rimaste nel cassetto. Almeno fino ad oggi”, ha scritto Taylor Swift su Twitter.

Gli ultimi anni hanno visto tornare Taylor Swift in studio per registrare nuovamente tutto il suo catalogo esausta dalla lunga faida con l’ex manager Scooter Braun e l’etichetta discografica, che si è appropriata dei diritti dei brani al passaggio dell’artista alla Republic Records. Braun ha, poi, ceduto ingiustamente i master dei lavori alla Shamrock Holdings per la cifra di 300 milioni di dollari. Registrando tutti i pezzi da capo la 31enne ha, così, risolto il problema alla radice. ‘1989’ è il quarto capitolo della serie di ripubblicazioni da parte della cantante. L’annuncio del ‘nuovo’ album ha mandato in delirio che i fan che si sono messi già in coda per i preorder.

TAYLOR SWIFT A MILANO

La cantautrice si esibirà per due notti allo Stadio San Siro di Milano: il 13 e il 14 luglio 2024.