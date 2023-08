Rai 1 ripropone “Studio Battaglia”: la trama dei primi episodi

In prima serata su Rai 1 gli episodi 1 e 2 della prima stagione della serie “Studio Battaglia” con tre avvocate divorziste e una futura sposa

Giovedì 10 agosto 2023 alle 21:20 Rai 1 ripropone la prima stagione della fiction “Studio Battaglia”, andata in onda per la prima volta nella primavera del 2022.

Aprire la porta dello “Studio Battaglia” significa rendersi conto che un nome può indicare una predisposizione. Alla battaglia, appunto. Il cuore del racconto del legal dramedy è costituito dalle donne Battaglia: tre avvocate divorziste e una futura sposa. Una madre e tre figlie, ognuna coi propri sogni e turbamenti, unite da un amore profondissimo e da un’invincibile ironia che le ha sempre salvate, ogni volta che tutto sembrava crollare, come quando venticinque anni prima il padre Giorgio se n’era andato.

“Studio Battaglia” – scritto da Lisa Nur Sultan, adattamento italiano della serie britannica “The Split”, una produzione Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction – osserva le dinamiche familiari e le relazioni sentimentali attraverso il più disincantato dei punti di vista: lo studio dell’avvocato divorzista. Anzi, delle avvocate, perché qui ce ne sono tante e sono le migliori di Milano.

Nel primo episodio in onda stasera, Anna Battaglia ha lasciato lo studio di famiglia e lavora da pochi giorni in un nuovo studio legale (Zander e Associati), quando sotto l’ufficio trova ad aspettarla suo padre Giorgio, che non vedeva da 25 anni. Quella mattina affronta sua sorella Nina, rimasta nello studio di famiglia, in una causa contro uno stand-up comedian e accoglie Parmegiani, un facoltoso imprenditore che vuole divorziare dalla moglie Carla. Alla fine, però, sarà proprio la moglie dell’uomo a voler essere difesa da Anna, mentre l’imprenditore si rivolgerà a Marina Battaglia, che quella sera festeggia i 65 anni con una grande festa.

Nel secondo episodio mentre si occupa degli ultimi preparativi per le nozze con Alessandro, Viola, la più piccola della famiglia Battaglia, insiste con le sorelle perché incontrino il padre in un bar. Lavorando al contratto prematrimoniale di una soubrette e un calciatore, Anna si riavvicinerà al suo collega Massimo, suo ex coinquilino con cui c’è una forte alchimia, ma lui sembrerebbe interessato anche a Nina.