Previsioni meteo 10 agosto 2023: torna il caldo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 10 agosto 2023: prosegue la fase di tempo stabile e con temperature in aumento su tutte le regioni italiane

Estate piena con condizioni meteo stabili e con cieli soleggiati da Nord a Sud grazie al graduale ritorno dell’anticiclone che in questa settimana ha regalato stabilità e clima gradevole. Nei prossimi giorni e dunque oggi non sono attese variazioni di rilievo, ad eccezione delle temperature che piano piano torneranno ad aumentare dopo alcuni giorni sotto media. Nella giornata di oggi non avremo comunque città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Nel corso del fine settimana un promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana tenderà ad espandersi sul Mediterraneo centrale e avremo un ulteriore aumento delle temperature ma con caldo non estremo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 10 agosto 2023.

AL NORD

Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare locali acquazzoni pomeridiani sulle Alpi occidentali. Nessuna variazione in serata con nubi sparse alternate a schiarite.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio nuvolosità in formazione in Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con l’arrivo di ampie schiarite.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati e maggiori addensamenti nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime e massime stazionarie o in generale aumento su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .