Online “Player”, il nuovo album di Sklero

Sklero torna sulla scena musicale. Esce sulle piattaforme digitali “Player”, il nuovo album con i ft. di Vacca, Rico Mendossa e Thai Smoke

Esce in digitale “Player” (https://bfan.link/player-2), il nuovo album di Sklero distribuito da Believe. 10 brani con i featuring di Vacca, Rico Mendossa e Thai Smoke e le produzioni musicali di Timon e Diemme.

“Player” è un disco con atmosfere che spaziano dal suono underground urbano a quello west coast, tra beat classici e contemporanei. I testi si concentrano a più riprese sul viaggio di Sklero nel rap, un percorso in cui emerge la determinazione di un artista che non si è mai arreso, ha sempre portato avanti questa passione per la musica in parallelo all’attività da tatuatore. Traccia dopo traccia, infatti, si percepisce come il lavoro costante e il sacrificio abbiano permesso a Sklero di arrivare a questo quarto album.

“Player”, inoltre, porta con sé il colore della cultura chicana, che da anni è parte integrante della vita di Sklero, sia come tatuatore (è la sua specializzazione) sia come rapper (si sentono influenze dell’attitudine “original gangsta” che, al netto delle differenze culturali, è un immaginario presente nel disco).

Sklero, rapper piemontese, da metà degli anni 2000 a oggi, ha pubblicato quattro album e vari singoli riuscendo, da artista indipendente, a coinvolgere ogni volta ospiti importanti come, per esempio, Jack The Smoker, Jamil, Tormento, Bunna (Africa Unite), Maury-B, Gast e, con “Player”, anche Vacca, Rico Mendossa e Thai Smoke. Questo suo nuovo album ribadisce come sia un rapper a cui non interessa interpretare un ruolo ma che, con la musica, vuole rappresentare e trasmettere le sue passioni e il suo credo con autenticità.

TRACKLIST

01 Prolifico

(prod. Timon)

02 Player

(prod. Timon)

03 Un Uomo feat Vacca

(prod. Timon)

04 Lungo La Via

(prod. Diemme)

05 Rispetto feat Thai Smoke

(prod. Timon)

06 Tranquillo

(prod. Timon)

07 Di Testa Mia

(prod. Diemme)

08 Fratelli feat. Rico Mendossa

(prod. Diemme)

09 Come Una Glock

(prod. Diemme)

10 Sette Su Sette

(prod. Diemme)