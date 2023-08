Notte della Taranta 2023: a Melpignano arriva Tananai

Notte della Taranta 2023, sul palco di Melpignano arriva Tananai: appuntamento per il 26 agosto. Il Concertone sarà diretto da Fiorella Mannoia

Tananai sarà sul palco della Notte della Taranta il 26 agosto a Melpignano nel Concertone diretto da Fiorella Mannoia. Diciassette dischi di platino, quasi quattro milioni di ascoltatori mensili su Spotify, centodieci milioni di views su YouTube, Alberto Cotta Ramusino, vero nome dell’artista, dopo il successo di ‘Tango’, certificato triplo disco di platino, è considerato una delle maggiori rivelazioni nel panorama musicale del 2022. L’artista approda nel più importante appuntamento europeo di cultura popolare che ogni anno richiama duecentomila spettatori, per omaggiare la pizzica. Accompagnato dalla celebre Orchestra Notte della Taranta, Tananai interpreterà la travolgente Pizzica di Aradeo e il canto in grico Ri lo la la. Tra i talenti più promettenti della musica italiana, Tananai che in dialetto lümbard significa ‘schiamazzo, grande confusione’ ha accettato la sfida di cantare non solo in dialetto salentino ma in grico, la lingua minoritaria dell’area ellenofona del Salento ma non mancheranno i versi del cantautore milanese che negli ultimi due anni hanno conquistato il pubblico.

PIZZICA E MELODIE DELLA TRADIZIONE

“Un giovane talento che ha raccolto un invito speciale di tradizione e cultura- commenta Fiorella Mannoia, la maestra concertatrice che da poche ore è nel Salento per incontrare l’Orchestra Popolare- Sono felice di celebrare con lui questo rito ancestrale e sempre moderno”. Il Concertone coinvolgerà il pubblico di Melpignano in un’esperienza come sempre unica e indimenticabile, con uno spettacolo caratterizzato dal ritmo ipnotico della pizzica e dalle melodie autentiche della tradizione. “Siamo certi che Tananai regalerà alla piazza della Taranta grandi emozioni in connessione con le nuove generazioni che ogni anno si avvicinano al mondo della musica popolare, della pizzica”, spiega Massimo Manera, presidente della Fondazione che in Puglia organizza il grande raduno collettivo.

Dopo il successo del primo tour di Tananai nei palasport la scorsa primavera, che ha registrato il sold out in tutte le date con oltre 40mila biglietti venduti, fino a settembre Tananai e la sua band saliranno sui più grandi palchi dell’estate suonando e cantando con il pubblico i suoi più grandi successi, come ‘Tango’, ‘Baby Goddamn’ (quadruplo disco di platino), ‘Sesso Occasionale’ (doppio disco di platino), ‘Abissale’ (doppio disco di platino), tratti dal suo primo album di inediti ‘Rave, Eclissi’, certificato disco di platino, e dall’EP ‘Piccoli boati’. Durante il live, Tananai mostra tutte le sue anime, dalla parte più pop a quella elettronica e sul palco della Taranta anche quella dell’interprete sensibile alla tutela delle minoranze linguistiche.

IL CONCERTONE DELLA TARANTA SU RAI 1

Il Concertone della Taranta sarà trasmesso il 2 settembre su RAI 1, in seconda serata con la regia di Stefano Mignucci, le scenografie di Marco Calzavara e la fotografia di Marco Lucarelli. La macchina organizzativa è già al lavoro per accogliere il grande pubblico della Taranta. Dal 1 agosto l’Orchestra Popolare è impegnata nelle prove che si svolgono a Galatina nel Teatro Cavallino Bianco con il percussionista Carlo Di Francesco e il direttore d’orchestra Clemente Ferarri. Prove incessanti anche per i danzatori della Taranta guidati dalla coreografa Francesca Romana Di Maio. Il Festival Notte della Taranta è un progetto culturale della Fondazione Notte della Taranta finanziato da REGIONE PUGLIA e PUGLIAPROMOZIONE con il contributo di Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e del Ministero della Cultura e la collaborazione dell’Istituto Diego Carpitella.