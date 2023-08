“L’estate del 2003” è il nuovo singolo di Cortese

Si intitola “L’estate del 2003” il nuovo singolo di Cortese: il nuovo brano del cantautore pugliese disponibile nelle piattaforme digitali e in radio

Disponibile su tutte le piattaforme digitali (distribuzione Artist First) e in radio L’estate del 2003, nuovo singolo del cantautore pugliese Cortese prodotto da Molla. Un brano legato a un ricordo speciale di vita personale (l’estate del diploma) ma casualmente anche collegato ad un periodo storico che ha segnato un cambio epocale (i primi anni 2000). È il racconto di un amore sfuggente che accompagnava certe sere di luglio passate in spiaggia a cantare insieme a quelle chiuso in casa a preparare gli esami. Racconta emozioni che restano cucite sulla pelle nonostante gli anni che passano, le mode che cambiano, le generazioni che si susseguono. Il sound è un incontro tra l’attuale riscoperto synth-pop e le schitarrate da spiaggia.

“Nell’album dei ricordi di vita l’estate del diploma resta inevitabilmente in un posto speciale dentro una cornice di sorrisi e nostalgia al pensiero di un periodo in cui l’ansia più grande in quel nostro microcosmo era probabilmente solo l’anticamera della vita vera che avremmo conosciuto poi realmente crescendo. Tempo fa a casa dei miei, mentre ero alla ricerca di alcuni vecchi dischi, ho ritrovato il diario del 2003, l’anno del mio diploma. A distanza di vent’anni esatti ho ripescato ricordi sbiaditi e, ripensando a quello spicchio importante della mia esistenza, ho sorriso e scritto questa canzone” – Cortese.