“Figli Forever” è il nuovo disco di Andrea Bonioli

Disponibile online sulle piattaforme streaming il nuovo disco di Andrea Bonioli, intitolato “Figli Forever”, uscito per l’etichetta Filibusta Records

Fuori il nuovo album di Andrea Bonioli, “Figli Forever” per Filibusta Records (distrib. fisica Goodfellas, distrib. digitale Believe).

“Figli Forever”, terzo disco di Andrea Bonioli, continua la linea del “concept album” tanto cara all’autore, già sperimentata nei precedenti “Today. The commercial album“ e “Pop”.

Il lavoro esplicita il concetto dell’essere sempre figlio, rimanere tale anche quando si diventa genitore, per tutta la vita. Rimanere fedele e attaccato a qualcosa di primordiale che ogni essere umano non può non avere nel corso della sua vita, nonostante le vicissitudini che sperimenta.

Musicalmente il disco propone sette tracce piuttosto eterogenee tra loro soprattutto nei differenti organici delle tracce. Si spazia dal piano trio fino al sestetto, con la complicità dello strumento voce e anche degli archi in un brano.

La linea melodica è sempre chiarissima e centrale in tutte le composizioni in cui si alternano momenti piuttosto ritmici a climax più onirici e rilassati.

L’autore lascia molto spazio a tutti i musicisti che hanno preso parte alla realizzazione del disco stesso, raramente si concede qualche spazio solista, preferendo sempre l’interplay totale e continuo.

Per la prima volta, infine, si trova una cover, un celebre brano dei Pink Floyd (Another Brick in the Wall), in cui il tema è affidato alla chitarra insieme al vibrafono, combinazione molto felice presente anche nel brano che chiude il disco.

Piuttosto distanti dagli stilemi del bebop, “Figli forever” coniuga stili provenienti dalla musica popular, dal rock, dal prog declinati attraverso il linguaggio jazzistico.

Nel 2023 è stato il tour europeo di presentazione dell’album, tra Germania, Danimarca e Svezia, ha ricevuto anche il sostegno del bando Jazz IT Abroad di Italia Music Export.

Line up:

Andrea Bonioli – drums, Roberta Rossi – voce (1), Sebastian Marino – piano (1, 3, 4, 6, 7), Peppe Russo – sax (1, 4, 6), Andrea Colella – contrab (1, 2, 3, 5, 6, 7), Raf Ferrari – piano (2, 5), Alessio Toro – viola (3), Enrico Bracco – guitar (4, 7), Andrea Biondi – vibrafono (4, 7), Daniele Basirico – basso el. (4)

Tracklist:

Figli Forever / La delega / 27 maggio / Another Brick in the Wall/ L’attesa / Yoga Blue’s / La mia bella addormentata