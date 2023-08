Eli Lilly conclude l’aquisizione di Sigilon Therapeutics

Eli Lilly ha concluso l’aquisizione di Sigilon Therapeutics, società con cui collabora da tempo per lo sviluppo di una terapia cellulare per il diabete

Eli Lilly ha concluso l’aquisizione di Sigilon Therapeutics, società con cui collabora da tempo per lo sviluppo di una terapia cellulare per il diabete, in un accordo in contanti del valore di $34 mln. Altri $300 mln potrebbero arrivare alla biotech di Boston se saranno superate tutte le milestones previste nell’accordo.

Dal 2018, Lilly e Sigilon collaborano allo sviluppo di terapie cellulari incapsulate, tra cui SIG-002, per il trattamento del diabete di tipo 1. L’obiettivo di queste terapie è liberare i pazienti dalla gestione costante della malattia, rilevando i livelli di glucosio nel sangue, ripristinando la produzione di insulina e rilasciandola a lungo termine. Nel 2018, Lilly ha erogato a Sigilon 63 milioni di dollari in anticipo più un investimento azionario per sviluppare i suoi “terapici viventi” in una cura funzionale per il T1D.

In base ai termini dell’acquisizione, Lilly acquisterà Sigilon per un prezzo di acquisto di 14,92 dollari per azione più un diritto di valore contingente non negoziabile per ulteriori 111,64 dollari per azione in contanti. Giovedì, dopo l’annuncio, le azioni di Sigilon sono salite del 470% prima del mercato. La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre di quest’anno.

La piattaforma di Sigilon incapsula le cellule ingegnerizzate utilizzando la tecnologia proprietaria Afibromer, progettata per proteggere le cellule dal rigetto immunitario. A differenza di molte terapie cellulari, i prodotti pronti per l’uso non richiedono la modifica del gene del paziente o la soppressione del sistema immunitario, secondo Sigilon.

Per la T1D, le cellule staminali sono ingegnerizzate in cellule beta pancreatiche produttrici di insulina, le cellule che il sistema immunitario distrugge nei pazienti diabetici, causando iperglicemia. L’obiettivo è quello di “liberare i pazienti dalla gestione costante della malattia” ripristinando la produzione di insulina nel loro organismo a lungo termine, hanno dichiarato le aziende nel comunicato stampa di giovedì.

Il SIG-002, cuore della collaborazione originale con Lilly e attuale principale risorsa di Sigilon, dovrebbe completare gli studi di abilitazione IND quest’anno, con una richiesta di sperimentazione clinica prevista per il 2024. Inoltre, Sigilon ha una serie di candidati in fase di discovery per le malattie lisosomiali ed epatiche.

Sigilon aveva un candidato per l’emofilia A, ma il suo studio di fase I/II è stato sospeso nel 2021. L’azienda ha annunciato il recupero di sfere fibrose dal terzo paziente trattato con SIG-001. Le sfere sono state create con la piattaforma Shielded Living Therapeutics di Sigilon e la fibrosi ha reso la terapia cellulare incapsulata non più praticabile. La causa è sconosciuta. SIG-001 non è più incluso nella pipeline dell’azienda.

Si prevede che il mercato della T1D raggiunga oltre 7 miliardi di dollari entro il 2030.

Giovedì la FDA ha approvato la prima terapia cellulare per il T1D Lantrida di CellTrans è approvata per gli adulti affetti da “fragilità” di tipo 1, una rara forma di diabete insulino-dipendente caratterizzata da ripetuti episodi di grave abbassamento della glicemia. La terapia cellulare allogenica è realizzata con cellule pancreatiche di pazienti donatori deceduti.

La scorsa settimana, Vertex Pharmaceuticals ha pubblicato i dati di follow-up dello studio di Fase I/II della sua terapia sperimentale a base di cellule staminali per il T1D. Due pazienti non hanno più avuto bisogno di iniezioni di insulina un anno dopo il trattamento con VX-880.Secondo l’elenco degli studi clinici, il numero di pazienti arruolati è stato di 17. La terapia richiede un trattamento immunosoppressivo. La terapia richiede trattamenti immunosoppressivi per i riceventi.