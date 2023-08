Alopecia androgenetica: i capelli ricrescono con un nuovo siero topico

Nei pazienti con alopecia androgenetica un nuovo siero con estratti vegetali ha comportato miglioramenti significativi nella crescita dei capelli senza eventi avversi

Nei pazienti con alopecia androgenetica un nuovo siero topico ha comportato miglioramenti significativi nella crescita dei capelli senza eventi avversi, secondo i risultati di uno studio pubblicati sul Journal of Drugs in Dermatology (JDD).

La caduta dei capelli è una condizione molto diffusa che colpisce la maggior parte degli uomini e delle donne a un certo punto della loro vita. Anche se ha basi genetiche e gli androgeni sono determinanti nella patogenesi di questo tipo di perdita di capelli, è sempre più riconosciuto che l’infiammazione, lo stress e i fattori ambientali giocano un ruolo centrale.

L’alopecia androgenetica (AGA) è una condizione che colpisce l’80% degli uomini e fino al 40% delle donne entro i 70 anni. Questa condizione manca di opzioni terapeutiche e gli unici trattamenti approvati dalla Fda sono il minoxidil topico o la finasteride orale, hanno premesso gli autori.

Il meccanismo d’azione di minoxidil non è completamente compreso, ma si ritiene che stimoli l’ingresso in anagen e promuova l’apporto di nutrienti e ossigeno ai follicoli piliferi, accorciando così la fase telogen. La finasteride è un anti-androgeno che inibisce la conversione del testosterone in diidrotestosterone, l’ormone androgeno più potente dell’organismo.

«Entrambi i farmaci possono ridurre la caduta progressiva dei capelli e stimolare la crescita di nuovi, ma la loro efficacia è incoerente nella popolazione di pazienti e limitata nell’ambito meccanicistico» hanno scritto il primo autore Jeffrey Rapaport del Cosmetic Skin and Surgery Center e della Hair-Therapy Hair Medical Clinic a Englewood Cliffs, nel New Jersey, e colleghi. «Per il trattamento dell’alopecia androgenetica sono necessari nuovi trattamenti più efficaci o complementari ad altre linee di terapia».

Alcune terapie alternative, come i nutraceutici di nuova generazione, i dispositivi basati sull’energia e i trattamenti rigenerativi come il plasma ricco di piastrine (PRP), hanno mostrato risultati promettenti nel promuovere la crescita dei capelli, ma non è ancora stata adeguatamente soddisfatta la necessità di nuovi agenti efficaci, sicuri e facili da usare.

Miglioramenti in crescita, ricrescita e volume dei capelli

I ricercatori hanno valutato un nuovo siero (brand Revivv), contenente una miscela brevettata di estratti vegetali selezionati e bioattivi progettato per stimolare la crescita dei capelli, ridurre la caduta e ripristinare l’omeostasi del follicolo pilifero, in uno studio prospettico, in aperto, osservazionale, nel mondo reale, condotto da gennaio a giugno 2022.

Durante le 8 settimane di trattamento previste, 150 partecipanti (età media 56,4 anni, 60% donne) hanno massaggiato il siero con l’ausilio di un piccolo rullo sulle aree frontale, coronale e del vertice del cuoio capelluto due volte al giorno, lasciandolo agire durante la notte.

L’80% dei partecipanti ha riportato un aumento della crescita dei capelli, del loro volume, della copertura del cuoio capelluto e della quantità di ricrescita alla settimana 8. Il 90% ha anche notato un aumento della frequenza di nuovi capelli e il 100% ha riportato una diminuzione della loro caduta. Tutti i partecipanti hanno giudicato il prodotto come facile da utilizzare.

Sette pazienti hanno partecipato a un sottostudio con fototricogramma, che alla settimana 8 ha mostrato aumenti statisticamente significativi rispetto al basale dello spessore dei capelli (~ 16% e ~ 15%, P<0,05) e della densità (~ 25% e ~ 11%, P<0,05) rispettivamente nella corona e nel vertice.

Il siero non ha causato eventi avversi e la maggior parte partecipanti ha espresso interesse per un uso continuato. Sono attualmente in corso studi clinici più ampi con un follow-up più lungo per valutare ulteriormente l’efficacia.

«I cosmetici topici privi di farmaci, come il siero Revivv, possono rappresentare un’alternativa sicura o un coadiuvante al trattamento farmacologico sistemico, riducendo i potenziali effetti collaterali. La chiave per il successo è trovare la combinazione più efficace di bioattivi che abbiano meccanismi di azione additivi o sinergici, ottengano una penetrazione adeguata e risultati rapidi» hanno concluso gli autori. «I risultati di questo studio, condotto con partecipanti etnicamente diversi, hanno mostrato un alto livello di soddisfazione dei soggetti sia per i benefici sulla crescita dei capelli che per le proprietà cosmetiche del siero. Non sono state segnalate irritazioni cutanee o dermatiti che a volte si verificano con l’uso di estratti botanici».

Referenze

Rapaport J et al. Real-World, Open-Label Study of the Efficacy and Safety of a Novel Serum in Androgenetic Alopecia. J Drugs Dermatol. 2023 Jun 1;22(6):559-564.

Leggi