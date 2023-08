Stefania Bassanini nuovo Senior Medical Director di Galapagos

Stefania Bassanini entra in Galapagos come Senior Medical Director: guiderà il dipartimento che si occupa di innovazione terapeutica

Stefania Bassanini entra in Galapagos come Senior Medical Director; in questo ruolo guiderà il dipartimento che si occupa di costruire le interazioni scientifiche e le conoscenze mediche che possono sostenere sia l’accesso dei pazienti all’innovazione terapeutica, sia la crescita dell’azienda in Italia.

“Sono molto felice che Stefania abbia scelto di salire a bordo della nostra realtà e di unirsi al nostro team, che a tre anni dal lancio in Italia è ormai una struttura forte, consolidata e ricca di talenti”, commenta Alberto Avaltroni, VP & Country Head, Italy. “Galapagos è una multinazionale biotech globale, focalizzata sull’area dell’immunologia e dell’oncologia più innovativa, grazie anche alla recente acquisizione in ambito Car-T. Sono sicuro che l’expertise di Stefania contribuirà in modo decisivo al radicamento di questo nostro posizionamento anche in Italia”.

Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Milano, ha conseguito la specializzazione in Farmacologia presso la stessa Università. Dopo i primi anni come ricercatrice in Italia e anche in America, presso la prestigiosa Cleveland Clinic Foundation, Stefania Bassanini è entrata in Novartis, con ruoli di crescente responsabilità, in ambito medico e di accesso.

“Sono felice di essere parte della squadra Galapagos; credo fortemente che la visione di questa azienda, molto orientata all’innovazione e alla partnership possa portare un valore importante anche nel nostro paese”, commenta Stefania Bassanini. “Il mio impegno sarà dedicato prima di tutto ai bisogni dei pazienti e a trovare la sintesi migliore tra questi e gli strumenti clinici e terapeutici che, come azienda, possiamo offrire. Metodo, passione e teamworking mi guideranno in questo obiettivo”.