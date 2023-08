Scompenso cardiaco: negli USA approvato inibitore sotagliflozin

L’agenzia statunitense Fda approva sotagliflozin per lo scompenso cardiaco, primo inibitore duale di SGLT 1 e 2

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato sotagliflozin, una compressa orale da assumere una volta al giorno, per ridurre il rischio di morte cardiovascolare, ricovero ospedaliero per insufficienza cardiaca e di visite urgente per insufficienza cardiaca negli adulti con insufficienza cardiaca o diabete mellito di tipo 2, malattia renale cronica e altri fattori di rischio cardiovascolare.

L’ampia indicazione approvata comprende i pazienti con insufficienza cardiaca in tutta la gamma della frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF), compresa la frazione di eiezione conservata e la frazione di eiezione ridotta, e per i pazienti con o senza diabete.

Come agisce

Sotagliflozin è un inibitore duplice del co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 1 (SGLT1) e SGLT2.

L’inibizione locale di SGLT1 intestinale, il principale trasportatore per l’assorbimento del glucosio, ritarda e riduce l’assorbimento del glucosio nell’intestino tenue, determinando una riduzione e un ritardo dell’iperglicemia postprandiale.

SGLT2 è responsabile, quale trasportatore principale, del riassorbimento del glucosio dal filtrato glomerulare nella circolazione. Inibendo SGLT2, sotagliflozin riduce il riassorbimento renale del glucosio filtrato e abbassa la soglia renale per il glucosio, aumentando così l’escrezione urinaria di glucosio.

Sarà messo in commercio con il marchio Inpefa. In precedenza, il farmaco non aveva ottenuto l’approvazione negli Stati Uniti come farmaco aggiuntivo alla terapia insulinica per il diabete di tipo 1 indicazione che invece era stata concessa dall’Ema.

Il farmaco è stato sviluppato dalla società Usa Lexicon le cui azioni sono salite del 13% nelle contrattazioni di borsa. “L’approvazione di sotagliflozin, insieme all’ampiezza delle indicazioni, è un’importante pietra miliare nel percorso di Lexicon verso la realizzazione della sua missione di pioniere dei farmaci che trasformano la vita dei pazienti”, ha dichiarato Lonnel Coats, Chief Executive Officer di Lexicon. “Prevediamo che questa importante innovazione sarà disponibile sul mercato statunitense entro la fine di giugno 2023”.

Lexicon, che prevede di lanciare il farmaco entro la fine di giugno, ha dichiarato che il prezzo all’ingrosso del farmaco dovrebbe essere pari a quello degli attuali farmaci di marca per l’insufficienza cardiaca. L’attuale prezzo di listino di Jardiance di Lilly, il principale concorrente del farmaco, è di 570,48 dollari per un mese di fornitura. Secondo le stime di alcuni analisti, il farmaco dovrebbe generare vendite per 112 milioni di dollari entro il 2025 e per circa 576 milioni di dollari entro il 2028.

Lexicon ha collaborato con la casa farmaceutica francese Sanofi per sviluppare il farmaco. Tuttavia, Sanofi si è successivamente separata da Lexicon dopo aver pagato una tassa di risoluzione di 260 milioni di dollari.

Dati che hanno portato all’approvazione Fda

L’approvazione si basa su due studi di Fase 3 randomizzati, in doppio cieco e controllati con placebo sugli esiti cardiovascolari di sotagliflozin in pazienti con insufficienza cardiaca o a rischio di insufficienza cardiaca. Insieme, SOLOIST-WHF (Worsening Heart Failure) e SCORED hanno arruolato quasi 12.000 pazienti.

Analisi combinata dei due studi

I risultati di SOLOIST-WHF hanno dimostrato che sotagliflozin ha ridotto significativamente il rischio del composito di ricoveri per insufficienza cardiaca, visite urgenti per insufficienza cardiaca e morte cardiovascolare del 33% rispetto al placebo nei pazienti che erano stati recentemente ricoverati per un peggioramento dell’insufficienza cardiaca.

Sotagliflozin è un inibitore del co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2) e di tipo 1 (SGLT1). La classe degli inibitori SGLT è stata raccomandata come trattamento di prima linea per l’insufficienza cardiaca dall’American Heart Association (AHA), dall’American College of Cardiology (ACC) e dalla Heart Failure Society of America (HFSA) nella linea guida congiunta AHA/ACC/HFSA del 2022 per la gestione dell’insufficienza cardiaca. Una dichiarazione di consenso degli esperti dell’ACC dell’aprile 2023 ha evidenziato il beneficio degli inibitori SGLT come parte della terapia medica guidata (GDMT) nei pazienti con insufficienza cardiaca con frazione di eiezione conservata (HFpEF). Secondo la dichiarazione di consenso degli esperti dell’ACC, gli inibitori del SGLT2 dovrebbero essere iniziati in tutti i soggetti con HFpEF che sono stabili durante l’ospedalizzazione e non hanno controindicazioni alla popolazione di pazienti.

Circa 6,7 milioni di americani soffrono di insufficienza cardiaca e si prevede che la prevalenza salirà a 8,0 milioni entro il 2030. L’insufficienza cardiaca è la principale causa di ricovero per le persone di 65 anni e più, con circa 1,3 milioni di ricoveri all’anno. I pazienti affetti da insufficienza cardiaca corrono il rischio più elevato di subire un evento di insufficienza cardiaca nei primi 30 giorni dopo la dimissione, con il 7% che muore e il 25% che viene riospedalizzato entro un mese.