Novartis stipula accordo per l’acquisizione di Chinook Therapeutics

Novartis stipulato accordo per l’acquisizione di Chinook Therapeutics per 3,2 miliardi di dollari, dando alla casa farmaceutica svizzera altri due farmaci per la nefropatia IgA

Novartis ha stipulato un accordo per l’acquisizione di Chinook Therapeutics per 3,2 miliardi di dollari in contanti, dando alla casa farmaceutica svizzera altri due farmaci sperimentali per la nefropatia IgA (IgAN). L’accordo, appena annunciato, pari a 40 dollari per azione Chinook, include anche un diritto di valore contingente del valore massimo di 4 dollari per azione, o 300 milioni di dollari, legato a determinate milestones regolatorie.

L’antagonista orale del recettore dell’endotelina A, atrasentan, è attualmente in fase di valutazione nello studio di Fase III ALIGN, con risultati attesi entro la fine dell’anno. Nel precedente studio di fase intermedia AFFINITY, il farmaco è stato associato a una riduzione media della proteinuria del 54,7% a 24 settimane di trattamento. Chinook ha ottenuto i diritti mondiali di atrasentan da AbbVie nel 2020.

La pipeline di Chinook comprende anche zigakibart, l’anticorpo monoclonale anti-APRIL somministrato per via sottocutanea, con uno studio in fase avanzata previsto per il terzo trimestre. Secondo l’azienda, il farmaco, in quanto terapia mirata che mira a colpire la causa principale della IgAN, dovrebbe avere un profilo di tollerabilità migliore rispetto alle terapie che eliminano i linfociti ad azione più ampia. Chinook ha aggiunto zigakibart, precedentemente chiamato BION-1301, alla sua pipeline attraverso l’acquisto di Aduro Biotech.

Novartis ha sottolineato che l’acquisto di Chinook completerà la sua pipeline renale esistente, che comprende l’inibitore mirato del fattore B iptacopan. Il farmaco, noto anche come LNP023, è in fase di sperimentazione nello studio APPLAUSE in pazienti affetti da IgAN, dopo aver precedentemente dimostrato una riduzione del 23% della proteinuria rispetto al placebo in uno studio di Fase II.

L’acquisizione rappresenta un premio del 67% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Chinook del 9 giugno. La transazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione di entrambe le società e si prevede che si concluda nel secondo semestre.