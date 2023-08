Ninfea torna con la canzone “Noi”

Ninfea in radio e online sulle piattaforme streaming con la nuova canzone “Noi”: è l’incontro tra due realtà apparentemente distanti

“Noi” è il secondo singolo della giovane cantautrice Ninfea, dopo l’esordio con il primo brano “Ash”. Il testo di “Noi” è un racconto formato da un perenne contrasto tra luci e ombre: è la storia d’amore tra due individui molto diversi che si incontrano in un tocco o in uno sguardo, proprio a dimostrare che il sentimento e le emozioni possono oltrepassare ogni barriera. Spesso ciò che frena i sentimenti sono le sovrastrutture, che in “noi” vogliono cadere, per dare spazio al trasporto.

L’intensità del pezzo è chiara, ma si fa ulteriormente più forte attraverso il cantato, con la voce che si espande in modo da catturare l’attenzione verso la parola in sé ed il suo significato.

Il suono riprende la ricerca sonora tra rock ed elettronica che abbiamo ascoltato nel precedente singolo e che viene però questa volta accentuata da imponenti riff di chitarra e di basso registrati dal vivo.

Nicole Candela, in arte Ninfea, si avvicina alla musica fin da bambina, quando a soli 12 anni partecipa alle prime lezioni di canto.

All’età di 16 anni inizia la sua avventura nel mondo della musica live cantando come frontwoman in diverse band hard rock, genere prediletto dalla giovane cantautrice.

Nel 2019 si consacra come cantautrice, scrivendo brani originali autoprodotti. Nel 2022 esce dal mondo amatoriale per dedicarsi al suo primo brano prodotto da Antonio Condello.

“Ash” è un incontro tra il blues rock e i più attuali suoni elettronici, influenzato da artisti come i Pearl Jam e gli Artic Monkeys e vede la collaborazione della giovane artistica con il management Sorry Mom!, con il quale esce anche l’ultimo singolo “Noi”.