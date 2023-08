Migranti, si ribalta barchino: oltre 40 morti nel Canale di Sicilia

Strage di migranti nel Canale di Sicilia: oltre 40 persone morte a causa del ribaltamento del barchino, partito dalla Tunisia, sul quale viaggiavano

Nuovo dramma migranti nel Mediterraneo: una quarantina di migranti sarebbero morti a causa del ribaltamento del barchino sul quale viaggiavano. A riferirlo sono stati alcuni sopravvissuti soccorsi dalla guardia costiera nel canale di Sicilia. L’imbarcazione era salpata dalle coste della Tunisia.

RANDO (PD): DOLORE E RABBIA DI FRONTE ENNESIMA TRAGEDIA LAMPEDUSA

“Dolore e rabbia davanti alla ennesima tragedia di Lampedusa dove sarebbero annegati 41 persone. Il mar Mediterraneo continua ad essere teatro di una strage per la disumanità dei potenti. Non ci sono più lacrime e parole per commentare una silenziosa carneficina che da almeno 30 anni si consuma sotto gli occhi di una politica internazionale che finge di non vedere. In questo giorno ricordiamoci di avere occhi giusti e cuore aperto per ritornare ad essere umani, perché dove la coscienza si inabissa e il sentimento di comunità affonda, la politica ha già perso”. Così, riferisce la Dire (www.dire.it), la senatrice Vincenza Rando, responsabile Legalità del Pd.

BORGHI: “QUESTA CARNEFICINA ABBIA FINE”

“Ancora un naufragio a Lampedusa, ancora vite spezzate in mare. Una preghiera per le vittime, un grido d’allarme al Governo e all’Europa: lavoriamo perche questa carneficina abbia fine”. Così Enrico Borghi, Presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato.