Il Rapper Wade torna con il suo nuovo singolo “Mademoiselle”: sound Afro e impronta “pop” online sulle piattaforme streaming

WADELEVRAI torna con il nuovo singolo “Mademoiselle” per MK3/Warner Music Italy, online su tutti i digital store. Il brano autobiografico, scritto a febbraio durante una session in studio con il produttore togolese Yves The Male, è l’espressione di un duplice significato perché da una parte racconta le origini dell’artista e, dall’altra, affronta il tema sentimentale mediante immagini che descrivono il modo in cui WADELEVRAI percepisce l’amore. Rispetto ai brani precedenti ed in particolare all’ultimo singolo “Willie”, “Mademoiselle” si distingue per un’impronta più “pop” e melodica, pur rimanendo fedele ad un sound prettamente afro.

“Mademoiselle per me rappresenta un passo avanti nella mia crescita artistica” – afferma WADELEVRAI – “Uscire dalla mia comfort zone mi ha permesso di sperimentare nuove melodie ed un diverso approccio verso la scrittura e la struttura della canzone. Ritengo che questo sia il brano più maturo che abbia mai scritto fino ad ora.” – conclude.

WadeLeVrai, all’anagrafe Wade Pape Matar, è un rapper italo-senegalese classe 2003. Nasce a Magenta e cresce nel piccolo paesino di Corbetta, poco fuori Milano, dove inizia a muovere i suoi primi passi e dove stringe legami con coloro che tutt’ora sono sempre al suo fianco. Inizialmente, investire sul suo percorso musicale non era una priorità, anche vista la sua grande passione per lo sport e soprattutto per il calcio: segue infatti la trafila delle giovanili in diverse squadre milanesi, senza mai però esordire da professionista. La svolta che lo porta a dedicarsi con tutto se stesso alla musica nasce dall’incontro con il produttore magentino Parker Wave che, riuscendo a ricamare le giuste melodie intorno ai suoi testi, fa scoppiare la scintilla creando un’alchimia tanto potente quanto unica. Il genere che meglio rappresenta l’artista è l’afro beat; un sound totalmente nuovo rispetto al contesto musicale italiano odierno. Nel 2022, dopo aver rilasciato alcuni brani da indipendente, firma un contratto di Management con Mk3 che lo porta alla realizzazione di alcuni singoli pubblicati con Warner Music Italia. A breve è in uscita il suo nuovo singolo “Willie”, in collaborazione con Em, artista italo-senegalese proprio come lui.