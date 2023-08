Fuori “Bussola”, il nuovo singolo di Flaza

Per Flaza, questo brano vuole rappresentare la chiave per spalancare definitivamente le porte del suo universo musicale al mondo del rap

FLAZA torna con “BUSSOLA”(Honiro Label – https://bfan.link/bussola-1), singolo feat. Spidy & Biso che vuole rappresentare la chiave per spalancare definitivamente le porte del suo universo musicale al mondo del rap. Come si può facilmente intuire dal titolo del brano, l’immaginario stilistico e il significato di questo singolo si disegnano attorno ad un metaforico viaggio alla ricerca di una bussola, di una direzione giusta da poter intraprendere. Avvolto da un’atmosfera che, senza dubbio, suggerisce l’avvicinarsi dell’estate, il pezzo sottolinea inoltre come, durante il nostro percorso percorso di vita, a tutti noi capiti di imbatterci in ostacoli che, spesso, sono tra loro simili. Di conseguenza, ci sentiamo costantemente alla ricerca di un modo per affrontarli, nella speranza di tracciare il tragitto migliore per il nostro futuro.

Un singolo nel quale questo desiderio si intreccia con la componente emotiva dell’amore “ho fatto a pugni col mondo per te, hai dato un senso ad ogni mio perché”, creando un’alchimia stilistica che evidenzia come Flaza sia pronta a lasciare il proprio tratto distintivo in questo genere, delineando così una personalità artistica sempre più nitida e interessante nel panorama rap. Contemporaneamente, emerge all’interno delle strofe la volontà di accendere i riflettori su domande che si tramutano presto in punti cardinali. Questi ci indirizzano nell’intraprendere la strada migliore per il nostro vissuto, chiedendoci come mai abbiamo scelto di fare proprio ciò a cui tuttora dedichiamo le nostre giornate, fiduciosi del fatto che lo stiamo, o un domani riusciremo a farlo, nel modo giusto.