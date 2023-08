Daytona KK torna con “Principe”, il nuovo EP

Daytona KK torna sulla scena musicale: “Principe” è il nuovo EP con i ft. di Franco126, Sapobully, Gianni Bismark e Goldie KK

“Principe”, il nuovo EP di Daytona KK interamente prodotto da Beak on The Night, esce in digitale (https://daytonakk.bio/PrincipeEP) per Virality distribuito da ADA. 5 tracce con ospiti come Goldie KK, Sapobully, Franco126 e Gianni Bismark.

Il rapper classe 1994 in questo EP rilancia il suo stile in cui lo street rap e il linguaggio esplicito si fondono ad atmosfere emotive e a versi introspettivi. Anche grazie alle produzioni musicali di Beak on The Night, che ha una cultura musicale trasversale, il risultato è un mix tra soundcloud rap e trap con produzioni in cui domina l’irrequietezza e altre più distese.

Daytona KK, nome d’arte di Michele Corvino, è nato a Casal di Principe, in provincia di Caserta, dove ha vissuto fino ai 14 anni. Successivamente, nel periodo della formazione, ha viaggiato molto soggiornando a lungo anche all’estero. Proprio in questo periodo si è appassionato al rap e, sin dai suoi esordi, ha deciso di affidare la direzione artistica della sua musica a Beak on The Night, produttore musicale di Aversa e figlio di un dj specializzato in house. Tra i due si è creata una sintonia notevole che ha permesso alla loro musica di ricevere sempre più attenzioni.

Nel 2019, Daytona KK ha pubblicato i suoi primi singoli attirando subito le attenzioni del pubblico e della scena, tanto che, nello stesso anno, ha collaborato con gli FSK, Sapobully e Thelonious B. Da qui in poi la sua fanbase è cresciuta esponenzialmente e lo testimoniano hit come “Killer” e “Ferro sporco” (contenuta nel suo album del 2022, “KK1”), entrambe con i featuring di Sapobully

Nel 2023 è entrato a far parte del roster di Virality, etichetta fondata da Alessandro The Pimp, e ha collaborato con Dani Faiv duettando con lui in “Caso chiuso”, brano contenuto in “Teoria del contrario mixtape vol. 2”. Attualmente fa base a Milano ma, fedele ai suoi trascorsi, spesso si sposta per soggiornare in altre città.