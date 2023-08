Andrea Musilli entra a far parte di Regeneron Italia

Andrea Musilli entra a far parte di Regeneron per dirigere l’Oncologia in Italia con la responsabilità di realizzare la strategia commerciale

Andrea Musilli entra a far parte di Regeneron per dirigere l’Oncologia in Italia con la responsabilità di realizzare la strategia commerciale di questa azienda nel nostro Paese per le sue attuali attività oncologiche e per l’avanzamento del portafoglio clinico oncologico/ematologico.

Musilli riporterà al Direttore Generale internazionale di Oncologia di Regeneron, Txema Sanz, e si unirà al team di leadership internazionale di Oncologia.

Laureato in psicologia all’Università di Roma “La Sapienza” e con un master in general management alla ESCP Business School, Musilli lavora da 25 anni nell’industria farmaceutica, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità sia in grandi aziende farmaceutiche internazionali sia nell’ambiente delle “start-up”.

Regeneron è un’azienda biotecnologica globale che inventa farmaci che trasformano la vita per aiutare le persone affette da gravi malattie, con la comprovata capacità di tradurre la scienza in farmaci approvati. Con l’espansione nei mercati europei e asiatici, Regeneron si sta affermando come leader globale nell’innovazione oncologica, con l’obiettivo di offrire un portafoglio di farmaci all’avanguardia per aiutare i pazienti a soddisfare le loro esigenze.

“Sono orgoglioso di essere stato chiamato a fondare Regeneron Oncology in Italia”, ha dichiarato Andrea Musilli. “La nostra opportunità sarà quella di collaborare con tutti gli attori del sistema per garantire che i farmaci oncologici di Regeneron, inventati dai suoi scienziati, siano adeguatamente accessibili ai pazienti italiani nel contesto di un Sistema Sanitario Nazionale sostenibile.”

Regeneron Pharmaceutical scopre, inventa, sviluppa, produce e commercializza farmaci per il trattamento di varie patologie. I prodotti dell’azienda includono l’iniezione di Eylea per il trattamento della degenerazione maculare neovascolare legata all’età e dell’edema maculare diabetico, della neovascolarizzazione coroideale miopica, della retinopatia diabetica, del glaucoma neovascolare e della retinopatia della prematurità. L’azienda fornisce anche Dupixent iniettabile per il trattamento della dermatite atopica e dell’asma negli adulti e in pediatria; Libtayo iniettabile per il trattamento del carcinoma cutaneo a cellule squamose metastatico o localmente avanzato; Praluent iniettabile per l’ipercolesterolemia familiare eterozigote o per la malattia cardiovascolare aterosclerotica clinica negli adulti; Regen-Cov per il covid-19; e Kevzara soluzione per il trattamento dell’artrite reumatoide negli adulti. Inoltre, l’azienda offre Inmazeb iniezione per l’infezione causata dall’ebolavirus dello Zaire; Arcalyst iniezione per le sindromi periodiche associate alla criopirina, tra cui la sindrome autoinfiammatoria familiare da freddo e la sindrome di Muckle-Wells; e Zaltrap iniezione per infusione endovenosa per il trattamento del tumore metastatico del colon-retto; sviluppa candidati prodotti per il trattamento di pazienti affetti da patologie oculari, allergiche e infiammatorie, cardiovascolari e metaboliche, infettive e rare; e patologie oncologiche, dolorose ed ematologiche.

Ha accordi di collaborazione e licenza con Sanofi, Bayer, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Alnylam Pharmaceuticals, Inc., Roche Pharmaceuticals e Kiniksa Pharmaceuticals oltre ad avere un accordo con il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti e con Zai Lab Limited, Intellia Therapeutics. L’azienda è stata costituita nel 1988 e ha sede a Tarrytown, New York.