Stasera su Rai 4 il film “Dark Spell – Il maleficio”: ecco la trama

“Dark Spell – Il maleficio” su Rai 4 per il ciclo Dark Thriller, dedicato a quella zona d’ombra che coniuga le dinamiche del thriller con le atmosfere spettrali horror: ecco la trama

Al via su Rai 4 il ciclo Dark Thriller, dedicato a quella zona d’ombra cinematografica che coniuga le dinamiche del thriller con le atmosfere più spettrali dell’horror. Si comincia con il film “Dark Spell – Il maleficio” (2021). In onda martedì 8 agosto alle 21.20. Disperata per essere stata tradita e abbandonata da suo marito, la giovane Zhenya decide di ricorrere alle arti oscure per far tornare a sé l’uomo.

Con l’aiuto di una fattucchiera, la ragazza svolge un rituale che dovrebbe legare per sempre a lei il suo amore, ma gli esiti sono fin troppo efficaci perché l’uomo diventa ossessionato da Zhenya a tal punto da arrivare ad uccidere per gelosia. Scritto e diretto dal maestro del brivido Svyatoslav Podgaevskiy, già autore di “Baba Yaga: Incubo nella foresta oscura” e “The Bride”, “Dark Spell – Il maleficio” riesce a trovare un efficace compromesso tra la favola nera e il dramma romantico; con il linguaggio del cinema fantastico più dark che si immerge nel folklore esteuropeo, il film racconta la determinazione di una donna che vuole far valere le sue ragioni agendo per amore.