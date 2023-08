“My wonderland” è il nuovo singolo di Claudio Orfei

“My Wonderland” è il titolo del singolo del cantautore Claudio Orfei, disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali

Partire per affrontare le proprie paure, alla ricerca di se stessi attraversando l’oscurità dentro e fuori di sé. E’ “My Wonderland”, il singolo del cantautore Claudio Orfei – da oggi disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali – che anticipa l’uscita dell’omonimo album d’esordio.

Il brano è una presa di coscienza di un giovane uomo che, stanco di restare immobile e inerme, da solo con la sua malinconia davanti ai propri mostri, decide di allontanarsi da casa. Così Wonderland diventa un posto da esplorare, in cui le paure si mescolano con la disabilità visiva dell’autore e le aspettative per un futuro da costruire, guidato dai desideri, dalla tenacia e dalla passione che fa sperare.

Si tratta di uno spazio sospeso nel tempo in cui incontrare l’inaspettato e se stessi, con il coraggio di chi sa perdersi per ritrovarsi e per tornare a casa.

Il brano è stato scritto al rientro da un periodo di studio a Manchester; è un’analisi che raccoglie momenti di insoddisfazione e voglia di cambiamento, la stessa che gli ha consentito di accedere al triennio di alta formazione di Officina Pasolini, la scuola di alta formazione della regione Lazio di Roma.

Attraverso maschere (qui il Cappellaio Matto) e altri riferimenti fiabeschi, il cantautore scrive la sua storia, in cui si mescolano piani narrativi e punti di vista, in un’alternanza di colori e riferimenti musicali tra italiano e inglese.

Nel brano si intrecciano melodie di stampo cantautorale, linee vocali più aeree e sinuose e giochi timbrici che provengono dall’India. Le percussioni africane, il contrappunto degli archi e l’energia rock dell’inciso fanno presagire quello che è un viaggio appena iniziato, alla scoperta di un nuovo mondo e di un nuovo racconto in musica, tra realtà e fantasia, che continuerà nell’album imminente.

CHI E’ CLAUDIO ORFEI

Claudio Orfei, classe 1992, è un cantautore e compositore, nato a Vicovaro, nella provincia di Roma.

Nel suo lavoro mescola passione e ricerca, intrecciando generi e lingue, trattando tematiche sociali e personali che derivano dal suo modo di esplorare e rileggere il mondo.

A sei anni compaiono i primi segni di quella che solo dopo circa un decennio scoprirà essere una rara malattia genetica alla retina che lo porterà a essere ipovedente.

In quel periodo, grazie a una maestra delle scuole elementari, si avvicina al teatro e alla musica, iniziando a studiare e appassionarsi a varie discipline, guidato dall’interesse per la voce.

Durante le scuole medie e il liceo studia canto, pianoforte, teoria e armonia.

Negli anni studia con preziose docenti e voci del panorama internazionale, tra cui Raffaella Misiti, Elisabetta Antonini e Raffaela Siniscalchi, ora colleghe, da cui imparare però ancora molto, con cui condivide il suo primo album “My Wonderland”, insieme ad altre ospiti, signore della canzone e del jazz, come Maria Pia De Vito, Susanna Stivali e Barbara Eramo.

Dopo l’esame di maturità la strada da intraprendere era chiara: nel 2012 è ammesso in Conservatorio, dove approfondisce il suo interesse per lo strumento voce, per la scrittura e la composizione.

Nel 2015 vince la borsa di studio del programma Erasmus che lo porta a Manchester per consolidare la lingua inglese e proseguire i suoi studi musicali alla University of Salford.

Nascono proprio tra quelle strade inglesi alcuni dei brani che si appresta a presentare oggi nel suo primo disco.

Dal 2016 inizia la sua attività di docente di canto e altre discipline musicali in diverse accademie di musica della capitale, dando spazio così alla sua passione per l’insegnamento.

Nel 2018 si aggiudica un banco nella sezione Canzone dell’Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, diretta da Tosca.

E’ laureando presso il corso magistrale del DAMS dell’università di Roma Tre in “Didattica e nuove tecnologie”, con una tesi dedicata alla canzone.

Intanto dall’età di 16 anni porta avanti la sua attività live, in diverse formazioni e progetti, sia come interprete che come cantautore.

Tra le varie esperienze artistiche è stato finalista al Premio nazionale delle Arti con sue composizioni, è stato voce principale nello spettacolo teatrale “Odissey” a Manchester e ha partecipato all’Indigeno Fest 2018.

LINK

Ascolto: https://music.imusician.pro/a/8lgquap2/