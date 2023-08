Malattie della pelle: tacrolimus valida alternativa a ciclosporina

Nel trattamento di numerose condizioni dermatologiche l’immunosoppressore tacrolimus potrebbe essere un’alternativa migliore rispetto a ciclosporina

Nel trattamento di numerose condizioni dermatologiche l’immunosoppressore tacrolimus potrebbe essere un’alternativa migliore rispetto a ciclosporina, mentre per voclosporina, un altro inibitore della calcineurina, i dati in letteratura sono ancora limitati. È quanto emerge da uno studio pubblicato sul Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD).

«Gli inibitori sistemici della calcineurina, ovvero ciclosporina, tacrolimus e voclosporina, sono farmaci immunosoppressori comunemente usati nel trapianto di organi» hanno scritto gli autori Annie Dai e Soo Jung Kim del dipartimento di dermatologia presso il Baylor College of Medicine. «Il principale meccanismo immunomodulatore di questi agenti è l’inibizione dell’interleuchina-2 e l’interruzione dell’attivazione delle cellule T».

Mentre la ciclosporina è stata approvata dalla Fda nel 1997 per la psoriasi grave, tacrolimus e voclosporina sono più recenti e hanno una maggiore potenza ed effetti collaterali relativamente più favorevoli, hanno aggiunto, tuttavia non sono approvati per l’uso dermatologico e non ci sono studi relativi al loro impiego per via sistemica.

Per valutare le possibili linee guida di monitoraggio per le indicazioni dermatologiche, questo studio ha analizzato letteratura pubblicata per tacrolimus e voclosporina.

Tacrolimus

Tacrolimus è stato approvato dalla Fda nel 1994 come alternativa alla ciclosporina per prevenire il rigetto del trapianto di fegato. Questa molecola è 100 volte più efficace nel sopprimere l’attivazione delle cellule T e può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari nei pazienti a rischio rispetto alla ciclosporina.

I ricercatori hanno scoperto che tacrolimus può essere più adatto per i pazienti con psoriasi o dermatite atopica che presentano anche fattori di rischio cardiovascolare. Secondo gli studi il farmaco potrebbe essere utilizzato come trattamento a breve termine durante la transizione a un trattamento a lungo termine.

Tacrolimus ha anche un migliore assorbimento intestinale rispetto alla ciclosporina, il che lo rende un trattamento alternativo promettente per i pazienti con pioderma gangrenoso e sindrome dell’intestino irritabile e per quelli con malattia intestinale di Behçet.

Voclosporina

Voclosporina è stata approvata dalla Fda nel 2021 per il trattamento della nefrite lupica attiva (una glomerulonefrite causata dal lupus eritematoso sistemico). Rispetto alla ciclosporina può essere utilizzata a un dosaggio inferiore pur producendo risultati simili, in virtù del suo profilo metabolico. I ricercatori ritengono che abbia il miglior profilo di sicurezza tra tutti gli inibitori sistemici della calcineurina, tuttavia sono necessari ulteriori studi per confermare questa ipotesi.

Il farmaco è attualmente in studio anche per il suo potenziale ruolo antivirale nei trapianti di rene positivi al Covid-19.

Nelle indicazioni dermatologiche è stata utilizzata solo per il trattamento della psoriasi. Uno studio di fase II e uno di fase III hanno confermato la sua capacità nel ridurre la gravità della psoriasi, anche se non ha superato la ciclosporina in termini efficacia. Gli eventi avversi più comuni associati al farmaco includono disturbi gastrointestinali, cefalea e infezioni.

Potenzialmente utili in dermatologia, con uso non superiore a 1 anno

Anche se entrambi gli agenti valutati sono promettenti per le indicazioni dermatologiche, gli autori raccomandano ai dermatologi di continuare a prestare attenzione quando li prescrivono, limitandone l’uso a meno di 1 anno.

«Sono necessari ulteriori studi per stabilire in modo appropriato l’efficacia di tacrolimus e voclosporina per usi dermatologici off-labele per sviluppare linee guida cliniche» hanno concluso.

