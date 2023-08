Luigi Stefanelli nuovo Associate Vice President di Costa Crociere

Ci tengo a ringraziare personalmente e a nome della compagnia Carlo Schiavon per l’eccellente lavoro svolto in questi 27 anni all’interno della nostra azienda. Carlo è un professionista di grande spessore, ampiamente riconosciuto e apprezzato nel settore. Ha contribuito ad affermare il nostro brand in quello che per noi è il primo mercato e rimarrà per noi un punto di riferimento importante. Auguro a Carlo il meglio per il nuovo progetto professionale che ha deciso di intraprendere.”

Nel suo nuovo ruolo, Luigi estenderà la sua responsabilità all’Italia, mantenendo le precedenti cariche di General Manager Spagna & Portogallo e di General Manager Francia, e potendo contare su un team di professionisti con larga esperienza nel settore. Nello specifico, le aree commerciali sono affidate per l’Italia a Riccardo Fantoni, Direttore Commerciale Italia, che ha ricoperto ruoli di sempre maggiore rilievo all’interno del team commerciale e si è contraddistinto per il suo grande impegno e per la sua professionalità.

Per il mercato francese, Stefanelli potrà contare sul prezioso supporto di Aurelie Soulat, Direttore Commerciale Francia, che è entrata in azienda nel 2022 e vanta un lungo percorso professionale anche in altre aziende del turismo. Infine, a Jorge Serrano, veterano in azienda e nel mercato spagnolo e portoghese, è affidata la guida commerciale di questi due paesi in qualità anche lui di Direttore Commerciale. Gli attuali riporti di Stefanelli al di fuori dell’area commerciale rimarranno invariati.