Estensione della copertura assicurativa: quando e perché valutarla

Estensione della copertura assicurativa: quando e perché valutare garanzie aggiuntive per la tua automobile con i consigli degli esperti

L’assicurazione auto è un aspetto cruciale nella protezione del tuo veicolo. Nella configurazione base essa è obbligatoria e regolata da una serie di leggi e decreti la cui origine coincide con la legge 24 dicembre 1969, n. 990 che regola l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Questa legge stabilisce l’obbligo dell’assicurazione RCA per tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi.

A causa della copertura limitata dell’assicurazione RCA obbligatoria, che non copre i danni subiti dal mezzo e dal conducente che ha causato un sinistro, potresti voler considerare l’opzione di estendere la copertura assicurativa con garanzie aggiuntive. Vediamo quando e perché potrebbe essere opportuno valutare tali garanzie.

La scelta delle garanzie aggiuntive è legata ad una serie di fattori quali, ad esempio, le condizioni del mezzo, il quantitativo di km percorsi annualmente, il valore del veicolo e la zona di residenza. Per un veicolo nuovo o di pregio potresti considerare la garanzia Kasko e Mini-Kasko. Nel primo caso si ha una copertura più estesa, oltre ai danni causati al proprio veicolo in un sinistro con colpa, la Kasko copre anche quelli derivanti da uscite di strada, ribaltamenti e urti contro ostacoli. La Mini-Kasko, economicamente più abbordabile, copre solo i danni derivanti da un sinistro.

Oltre alla protezione del veicolo, ci sono altre garanzie aggiuntive che potrebbero essere importanti da valutare. L’assicurazione per infortunio al conducente offre un risarcimento finanziario per lesioni personali subite in seguito a un incidente, anche con colpa. Questa copertura può aiutarti a coprire le spese mediche, il periodo di inabilità lavorativa o fornire un indennizzo in caso di invalidità permanente o decesso.

Furto e incendio, eventi atmosferici, atti vandalici e polizza cristalli, sono un pacchetto di garanzie pensate per la protezione del mezzo. Le finalità sono intuitive, potresti considerarle se risiedi una zona dove avvengono frequenti furti o danneggiamenti.

Un'altra opzione da valutare attentamente è la tutela legale. In presenza di decessi o feriti gravi causati da un sinistro, in Italia, per legge, viene aperto un procedimento d'ufficio e, per difendersi, il presunto responsabile potrebbe andare incontro a spese importanti per avvocati e perizie.

