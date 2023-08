Bayer pronta a investire ancora nel settore oncologico

Bayer ha recentemente dichiarato la sua ambizione di raggiungere un fatturato di 10 miliardi di dollari entro il 2030 con le sue attività oncologiche

Bayer ha recentemente dichiarato la sua ambizione di raggiungere un fatturato di 10 miliardi di dollari entro il 2030 con le sue attività oncologiche e di diventare uno dei primi 10 produttori di farmaci per il cancro. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda sta cercando “un’acquisizione di medie dimensioni”, ha dichiarato Christine Roth, responsabile del settore oncologico di Bayer.

Al momento, Nubeqa di Bayer è il farmaco leader del settore oncologico dell’azienda, con un fatturato previsto di oltre 3 miliardi di euro. Inoltre, negli ultimi anni le acquisizioni di Vividion Therapeutics, BlueRock Therapeutics e Noria Therapeutics hanno rafforzato le capacità di ricerca dell’azienda.

“Abbiamo fatto molte attività per riempire la nostra pipeline iniziale”, ha detto Roth in un’intervista a Fierce Pharma a margine del meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology del 2023. “Ma se vogliamo raggiungere la top 10 nei prossimi quattro-sei anni, ci vorrà la giusta acquisizione di medie dimensioni per arrivarci”.

Roth concorda sul fatto che un valore compreso tra i 5 e i 10 miliardi di dollari sarebbe una buona stima per una transazione M&A di medie dimensioni. Ma ha anche detto di non voler “mettere una barriera intorno al valore in dollari”. L’operazione verrebbe probabilmente conclusa con un farmaco in fase avanzata, ha aggiunto.

L’accordo giusto si adatterebbe anche ai tipi di tumori su cui Bayer si concentra e potenzialmente ai suoi tre pilastri di modalità di trattamento, ha detto Roth.

Bayer ha ristretto la sua attenzione oncologica ai tumori genitourinari, guidati da Nubeqa nel tumore della prostata; ai tumori gastrointestinali, guidati da Stivarga nel tumore del colon-retto e nel tumore del fegato; e al tumore del polmone, dove l’azienda ha una certa esperienza con Vitrakvi per i tumori solidi guidati dalla fusione NTRK, ha dichiarato Tara Frenkl, M.D., responsabile dello sviluppo oncologico di Bayer.

Bayer vende anche la terapia per il linfoma Aliqopa. Ma dopo l’esame da parte della Fda degli inibitori PI3K per i tumori del sangue – che ha portato a diversi ritiri dal mercato – Bayer non è così entusiasta di Aliqopa.

La Fda non ha chiesto a Bayer di ritirare Aliqopa, ma ha invece richiesto all’azienda di combinare i dati di due studi di fase 3 – CHRONOS-3 e CHRONOS-4 – in un futuro dossier. Il CHRONOS-3 era già stato letto. Seguendo un modello simile a quello di altri inibitori PI3K, Aliqopa ha mostrato un massiccio beneficio in termini di progressione tumorale, ma una tendenza preoccupante che suggerisce un potenziale danno alla sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con linfoma non-Hodgkin indolente precedentemente trattati. I dati di CHRONOS-4 potrebbero essere presentati l’anno prossimo.

“A meno che questi studi non diano risultati davvero eccezionali, non credo che si possa presentare una domanda per ulteriori indicazioni per Aliqopa”, ha detto Roth.

Per quanto riguarda le modalità, Bayer ha identificato l’oncologia molecolare di precisione, i farmaci immuno-oncologici di nuova generazione e le terapie con radioligandi come le sue principali priorità.

Nell’ambito delle sue attività di ricerca, Bayer ha recentemente aperto un nuovo centro di ricerca e sviluppo a Kendall Square, a Cambridge, nel Massachusetts. L’edificio di 62.100 metri quadrati ospita una nuova struttura per la ricerca in oncologia molecolare di precisione, dove Bayer sviluppa nuovi farmaci antitumorali mirati.

Essendo uno dei primi sviluppatori di terapie con radioligandi, Bayer ha recentemente iniziato a perdere terreno rispetto alla rivale Novartis sul fronte commerciale. Ma Roth spera che la sperimentazione PEACE III, che dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2024, contribuisca a espandere le indicazioni di Xofigo per Bayer. Lo studio di fase 3 sta testando la combinazione di Xofigo e Xtandi di Astellas e Pfizer nel cancro alla prostata resistente alla castrazione di nuova diagnosi con metastasi ossee.

Tuttavia, nell’ambito dell’oncologia, Nubeqa è al centro dell’attenzione di Bayer. L’anno scorso, Bayer ha aumentato le stime di vendita al picco di Nubeqa a oltre 3 miliardi di euro dopo che i risultati dello studio ARASENS hanno dimostrato che l’inibitore del recettore degli androgeni, utilizzato in aggiunta alla terapia di deprivazione androgenica (ADT) e alla chemioterapia, può allungare la vita dei pazienti con cancro alla prostata metastatico sensibile agli ormoni.

Un altro studio di fase 3, denominato ARANOTE, sta testando Nubeqa e ADT senza chemioterapia. Bayer ha appena lanciato lo studio di fase 3 ARASTEP per Nubeqa e ADT in pazienti con malattia ormono-sensibile non metastatica ad alto rischio di recidiva dopo chirurgia o radioterapia.

La migliore tollerabilità è stata il punto di forza di Nubeqa nella competizione con Xtandi e Erleada di Johnson & Johnson. Nel primo trimestre, le vendite di Nubeqa sono più che raddoppiate rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 178 milioni di euro.

Questo profilo di sicurezza rende Nubeqa un partner ideale per potenziali combinazioni, anche nei casi in cui le combinazioni precedenti sono fallite a causa della tossicità. E Bayer è vicina a siglare un accordo di collaborazione per Nubeqa, ha detto Roth. “Per me questo significa che siamo arrivati sulla mappa del cancro alla prostata”, ha detto Roth.

Storicamente Bayer ha avuto una piccola presenza in oncologia negli Stati Uniti. “Ora, con la crescita dell’oncologia, soprattutto grazie alla crescita di Nubeqa, stiamo acquisendo una presenza di scala”, ha dichiarato Nelson Ambrogio, direttore generale dell’oncologia di Bayer negli Stati Uniti, nel corso della stessa intervista.

L’ambizione di entrare nel novero dei principali produttori di farmaci antitumorali motiva l’organizzazione. Ma per Roth, diventare un top player dell’oncologia non è solo una questione di statistiche, ma piuttosto di costruire un’azienda che abbia un impatto maggiore sulla cura dei pazienti.

“Più risorse si hanno, più studi clinici si immettono sul mercato, più KOL si coinvolgono, più pazienti si toccano, diventa un po’ una profezia che si autoavvera: si è più visibili, più accessibili”, ha detto Roth. “Si impara a lavorare con una gamma più ampia di stakeholder. Le sperimentazioni sono più veloci, le assunzioni sono più rapide, i contratti più rapidi: la macchina funziona meglio”.

Un altro vantaggio per le ambizioni di Bayer nel campo dell’oncologia è rappresentato da un veterano del settore farmaceutico con una profonda esperienza nel campo dell’oncologia, appena arrivato alla guida dell’intero gruppo Bayer. Bill Anderson, recentemente capo del settore farmaceutico di Roche, è diventato ufficialmente CEO di Bayer il 1° giugno.