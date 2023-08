Andrea Di Giustino online con “La RiNvoluzione”

Andrea Di Giustino torna sulla scena musicale: “La RiNvoluzione” è il nuovo singolo in radio e nei digital store. Su Youtube il videoclip ufficiale

Arriva in radio e nei digital store “La RiNvoluzione”, il nuovo singolo di Andrea Di Giustino, primo estratto dall’omonimo disco di prossima uscita per l’etichetta YPK.

http://www.youtube.com/watch?v=f-1wZF5PJM0

Le canzoni dell’artista nascono spesso da riflessioni “notturne”. Quando la vita è lontana dal caos è più limpido vederne l’essenza e l’essenza dei giorni che viviamo è un ritorno al passato. “In un’epoca ricca di innovazioni che hanno rivoluzionato la nostra esistenza – racconta lo stesso Di Giustino –, la società non ha avuto quello slancio nel futuro, siamo regrediti nei rapporti umani, nella ricerca del bello, viviamo con il mondo in tasca ma è come se si fosse persa la curiosità di girarlo o, peggio, abbiamo equiparato il guardarlo al viverlo. Il pezzo è stato scritto quattro anni fa, per via della pandemia non è stato pubblicato, ma considerando il periodo storico risulta particolarmente attuale”.

Produttore musicale: Anna Chiara Zincone

Chitarre: Jacopo Mariotti

Basso : Mario Ciancarella

Batteria: Matteo Di Francesco

Percussioni: Simone Federicuccio Talone

Mix: Francesco Lo Cascio

Video, foto e copertina: Luisa Galdo

www.facebook.com/andreadigiustinoofficial

www.instagram.com/digiustinoandrea

https://www.youtube.com/Misterandy73

Nato a Sulmona e da anni a Roma, Andrea Di Giustino studia canto lirico e moderno appassionandosi alla tecnica vocale al punto da farne la sua professione che attualmente svolge. Parallelamente agli studi e le ricerche in campo vocale, si dedica a un’intensa attività live con la band Mr. Ego, con la quale incide il suo primo cd dal titolo “Uno”, disco composto da nove pezzi, scritti a quattro mani con Giulio Fonti, con il quale realizzerà, in collaborazione con Max Zoara, il pezzo “Tutto cade”, inserito come singolo della raccolta delle hit del gruppo B-Nario.

Sempre con Giulio Fonti scrive “Io Credo”, in collaborazione con Max Laudadio (Striscia la notizia). Nel 2012 collabora nel pezzo “ A Natale è normale” con Mauro Mengali (O.R.O.) e Antonella Bucci.

Nel 2015 esce “Il senso dell’uguale”, disco composto da nove pezzi edito da Hydra Music, prodotto da Andrea Campisano e Francesco Lo Cascio, con il quale partecipa per due anni consecutivi alle audizioni live di Musicultura. Realizza i video dei singoli “Punto a Capo” e “L’amore non vissuto”, quest’ultimo molto suggestivo che incontra pareri positivi di critica e pubblico, girato nell’Antico caffè greco di Roma per la regia di Luisa Galdo, con la partecipazione di Vera Dragone e Carlo Calderone. Nel 2018 pubblica il singolo “La Bellezza”.

Ora esce con “La RiNvoluzione”, singolo dell’omonimo album composto da nove tracce, prodotto da Anna Chiara Zincone e edito da YPK.