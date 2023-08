Advanz Pharma si rafforza in Italia e sceglie di stabilirsi a Milano

Advanz Pharma, azienda farmaceutica globale con un focus strategico sui farmaci specialistici, ospedalieri e per malattie rare in Europa, si stabilisce a Milano

Advanz Pharma, azienda farmaceutica globale con un focus strategico sui farmaci specialistici, ospedalieri e per malattie rare in Europa, annuncia oggi che la sua filiale italiana sarà in Via de Castillia 23. Questa scelta, sotto la guida di Barbara Marini, farà sì che l’azienda continui la sua fase di crescita ed espansione in Italia fornendo loro i farmaci specialistici, ospedalieri e per malattie rare da cui dipendono. Il portfolio e la pipeline comprendono sia farmaci innovativi che farmaci generici e biosimilari.

I farmaci attualmente in commercio e la pipeline aziendale coprono un’ampia gamma di aree terapeutiche, tra cui epatologia, gastroenterologia, antinfettivi, terapia intensiva, endocrinologia, sistema nervoso centrale e, più in generale, malattie rare.

Con una sede centrale a Londra, Advanz Pharma ha un Centro d’Eccellenza a Mumbai, affiliate commerciali in America, Europa e Australia, una consolidata rete globale di partner commerciali dislocati in tutto il resto del mondo e più di 640 dipendenti che contribuiscono al continuo sviluppo della società. Forte di un’esperienza decennale, l’azienda è presente in 80 mercati con 180 molecole, un portfolio di farmaci innovativi, generici e biosimilari focalizzato su diverse aree terapeutiche, tra cui gastroenterologia, antinfettivi, terapia intensiva, endocrinologia, oncologia, sistema nervoso centrale e malattie rare.

“Guidare l’azienda in un momento storico come quello che stiamo vivendo in Italia, caratterizzato da una complessità crescente nel Sistema Sanitario Italiano, rappresenta per me un privilegio ed una importante sfida per l’intera azienda” – dichiara Barbara Marini, Amministratrice Delegata Advanz Pharma Italia – “Il consolidamento della presenza di Advanze Phama in Italia si inserisce all’interno di un più ampio progetto di crescita e di espansione che l’azienda sta portando avanti a livello globale. Ci affacciamo sul mercato italiano puntando, oltre che su un portfolio di farmaci specialistici, malattie rare e setting ospedaliero, sulle nostre persone, che sono la chiave del nostro successo”.

“Il nostro obiettivo è prenderci cura delle persone promuovendo salute e benessere attraverso soluzioni terapeutiche efficaci e innovative, ma al contempo sostenibili come le value added medicines, che oggi rappresentano una opportunità per offrire terapie consolidate in aree terapeutiche complesse come l’oncologia o il sistema nervoso centrale, ma anche un vantaggio in termini di risparmio per il Sistema Sanitario” – continua Marini.

Nella sua sede milanese, Italia favorirà una modalità di lavoro ibrida e spazi di co-woking eco-friendly in cui i diversi team potranno collaborare con i colleghi condividendo ogni giorno la propria expertise e apportando valore all’azienda. La filiale italiana si configurerà dunque come una realtà agile e flessibile, basata sullo smart thinking, capace di adattarsi in tempi rapidi anche alle situazioni più mutevoli.