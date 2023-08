“The Moonlight Disco” è il debut EP di Moon Blue

Fuori per 777 Music in partnership con Factory Flaws The Moonlight Disco – il debut EP di Moon Blue, progetto dell’artista inglese George Appleton, nato in UK

Online per 777 Music in partnership con Factory Flaws The Moonlight Disco – il debut EP di Moon Blue, progetto dell’artista inglese George Appleton, nato in UK. Durante la pandemia, il suo piano di trascorrere un anno in Giappone è stato ostacolato dai divieti di viaggio e dalla contea del Dorset si è trovato a vivere una vita romantica nella caratteristica città di Bologna. Si innamora, inizia a studiare l’italiano e scrivere pezzi indie pop delicati e lo-fi con tocchi di R&B e atmosfere psichedeliche. La musica è il suo modo per lasciare andare i pensieri nell’etere ed elaborare ciò che gli succede.

Moon Blue torna con un debut EP The Moonlight Disco dopo l’uscita del primo singolo All I Know (Is That), il cui video è stato girato a Bologna, diretto da Federico Calzolari (Calzo) e vede la partecipazione del protagonista della serie italiana Netflix “Summertime” Giovanni Maini, che l’artista ha incontrato per caso; chiacchierando è nata un’amicizia e la voglia di collaborare e realizzare qualcosa insieme.

GUARDA IL VIDEO QUI

Coniugando il senso evocativo dei sogni notturni al chiaro di luna, The Moonlight Disco comprende sei brani che vanno al cuore del progetto Moon Blue. Welcome to è una intro immersiva e travolgente che porta a Afterglow, dedicata alla sua fidanzata e ricorda un tramonto speciale a Bologna in cui ha realizzato di essere innamorato di lei. All I Know (Is That) è il suo inno pop di speranza contro l’incertezza, segue poi Woke Up Thinking Of You che mostra un lato diverso della sua scrittura – realizzata in omaggio al nonno recentemente scomparso. Il verso “I wake up seeing your name on my arm” corrisponde direttamente a un tatuaggio della sua firma che il musicista ha inciso sul proprio corpo. Blossom Through My Window dura quasi sei minuti e rappresenta il brano più avventuroso dal punto di vista sonoro che Moon Blue abbia scritto fino ad oggi. “Dal punto di vista lirico e strutturale, è più scarno e c’è più spazio per le voci – più armonie e più stratificazione ed è molto più sognante”, spiega Moon Blue. Beneath The Moon, nata dalla chiusura di una relazione importante, chiude il progetto.

The Moonlight Disco è un’introduzione coinvolgente ad un artista che sa come trovare la magia, a metà strada tra l’intensamente personale e l’apertamente universale. Dopo aver inizialmente evitato di mettere la sua musica online, Moon Blue sta finalmente abbracciando le prospettive musicali che l’amore sembra avergli inavvertitamente offerto.

La tracklist di ‘The Moonlight Disco’:

Welcome to… Afterglow All I Know (Is That) Woke Up Thinking of You Blossom Through My Window Beneath The Moon

Gli scorci della sua nuova vita sono diventati la tela per la sua musica sincera e le sue creazioni romantiche e intime hanno presto attirato l’attenzione degli addetti ai lavori con il suo singolo di debutto nel 2021. É avvenuta così la firma con 777 Music (boy pablo, FUR, Chasu) e con la label Factory Flaws. Dopo All I Know (Is That) il 26 Maggio pubblica il debut EP The Moonlight Disco.