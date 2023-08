”Residui” è il nuovo singolo di Ama Dee

“Residui” di Ama Dee si riferisce a tutti i sentimenti che spesso rimangono dopo una fine e che se non affrontati sapranno trovare lo spazio per mettere le proprie radici

Residui si riferisce a tutti i sentimenti che spesso rimangono dopo una fine e che se non affrontati sapranno trovare lo spazio per mettere le proprie radici. A lungo andare questi sentimenti irrisolti di rabbia o di tristezza rischiano di influenzare negativamente la nostra visione del mondo, il nostro modo di amare, di pensare e di viverci le relazioni future con noi stessi e con gli altri. Con questo brano esprimo il desiderio di far emergere tutto il dolore irrisolto e liberarmene con la giusta pazienza e attenzione, focalizzandomi su me stessa quanto basterà. “Non basta mai” perché anche quando crediamo che sia tutto risolto, ricompare sempre qualche aspetto che avevamo precedentemente trascurato.

Bernice, in arte Ama (nome Akan) Dee, nasce a Brescia da genitori ghanesi. Trascorre l’infanzia e l’adolescenza nella pianura bresciana e dopo la laurea in informatica a Bolzano, si trasferisce a Barcellona nel 2017 per dare inizio alle sue prime esperienze lavorative nel mondo del web. La giovane artista aveva da sempre avuto un forte interesse per la musica ma non aveva mai creduto abbastanza nelle proprie capacità e solo una volta arrivata a Barcellona ha cominciato a esplorare fino in fondo la sua vena artistica e creativa, lati che aveva pressoché trascurato fino a quel momento. Comincia così a coltivare la sua passione per la musica contemporaneamente al suo lavoro a tempo pieno. Tra il 2018 ed il 2019 suona in una cover band (voce e chitarra) in giro per la città e a fine 2019, la sua determinazione e la sua perseveranza la portano a realizzare in maniera totalmente indipendente il suo primo singolo “Why Try” seguito da un video musicale. Nasce così il progetto solista Ama Dee, fortemente influenzato dalla sua persona, che la porta in un costante viaggio interiore di scoperta. Ama considera la sua musica come esperienza catartica ed utilizza la composizione di canzoni per una migliore comprensione di sé, il mondo che la circonda ed infine, per crescere e migliorarsi. Nel 2021 torna a vivere in Italia e dopo un anno di pausa, dove l’artista riflette sul suo percorso, nel 2022 pubblica due nuovi singoli – “Out of my safe zone” e il suo primo brano in italiano “Stavolta” per NEEDA Records e distribuito da Altafonte Italia. Attualmente Ama sta lavorando al suo primo EP.