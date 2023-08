Previsioni meteo 7 agosto 2023: anticiclone in rimonta

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 7 agosto 2023: tempo in ulteriore miglioramento ad eccezione di isolate piogge pomeridiane al Centro Italia

Dopo un fine settimana all’insegna del maltempo, condizioni meteo in ulteriore miglioramento sull’Italia grazie alla progressiva rimonta dell’anticiclone. Nella giornata di oggi i cieli risulteranno in prevalenza sereni da Nord a Sud, ad eccezione delle regioni centrali dove saranno possibili isolate piogge pomeridiane specie sulle zone appenniniche. Temperature in graduale rialzo ma sempre su valori inferiori alla media stagionale e di conseguenza anche oggi non avremo città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute . Nei prossimi giorni avremo poche variazioni, con tempo prevalentemente stabile e caldo senza eccessi.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 7 agosto 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Romagna. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle Alpi orientali. In serata tempo di nuovo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in lieve diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino locali piogge su Marche e Abruzzo, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni adriatiche con acquazzoni e temporali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, salvo residui piovaschi sulle coste dell’Abruzzo. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Molise, Puglia e zone interne della Campania; tempo invariato altrove. In serata ancora piogge sui medesimi settori, tempo stabile altrove con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

