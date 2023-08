Plumcake ai grani antichi Happy Digest Céréal alleato dell’intestino

Plumcake ai grani antichi HAPPY DIGEST Céréal: un’altra nuova proposta studiata per aiutare il benessere digestivo

Soffice tortina al cacao con Avena integrale e Quinoa studiata per aiutare il benessere digestivo. Perfetta combinazione di gusto e benessere, i PLUMCAKE AI GRANI ANTICHI garantiscono un alto apporto di fibre per il benessere intestinale che deriva sia da inulina (fibra prebiotica che favorisce il benessere della flora intestinale) che dalla presenza dei grani antichi. Una porzione di Happy Digest, pari a 50 g di PLUMCAKE, infatti apporta ¼ della porzione giornaliera di fibre consigliata e sono leggeri perché contengono il 60% in meno di grassi saturi rispetto alla media delle merendine più vendute sul mercato. Il Calcio, presente tra gli ingredienti, è indicato per il benessere digestivo, perché aiuta gli enzimi digestivi a “rompere” il cibo nello stomaco per una digestione più facile.

Presentati nella pratica confezione singola salvafragranza, i PLUMCAKE AI GRANI ANTICHI sono la soluzione ideale per il proprio benessere digestivo da portare sempre con sé, per una merenda con gli amici o con una tazza di tè in ufficio, o come rompidigiuno a metà mattina…

INGREDIENTI:

Uovo, farina di avena integrale 16,6%, zucchero, olio di girasole alto oleico 13,3%, umidificante: glicerolo vegetale; inulina da fibre di radice di cicoria 7,8%, farina di quinoa 5,5%, gocce di cioccolato fondente 4,4% (pasta di cacao**, zucchero, burro di cacao**, emulsionanti: lecitine di soia), aromi naturali, destrosio, calcio, aroma naturale di cacao**, cacao in polvere** 1,1%, agenti lievitanti: acido citrico, carbonati di potassio; addensante: gomma di xantano.

Può contenere frutta a guscio.

**Rainforest Alliance Certified

Confezione da 170 g, 6 plumcake, in pratiche monoporzioni salvafreschezza. Euro 3,90.

Tutti i prodotti della Linea Céréal HAPPY DIGEST sono disponibili nel Mass Market e online su www.nutrishopping.it, mentre nel canale specializzato e in farmacia è disponibile il biscotto con il nome HAPPY DAY.