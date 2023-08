Obesità: Lilly punta sullo sperimentale orforglipron

Eli Lilly sta intensificando gli sforzi nel campo dell’obesità con un trio di studi in fase avanzata su un altro candidato, orforglipron

Mentre cerca di ampliare le indicazioni del suo farmaco per il diabete Mounjaro (tirzepatide) con un’indicazione per la perdita di peso, Eli Lilly sta intensificando gli sforzi nel campo dell’obesità con un trio di studi in fase avanzata su un altro candidato. Recenti aggiornamenti del database ClinicalTrials.gov illustrano tre studi di Fase III in fase di avvio per il nuovo candidato orale GLP-1 orforglipron.

Gli aggiornamenti arrivano dopo che Eli Lilly ha presentato un secondo studio positivo per il suo trattamento iniettabile una volta alla settimana Mounjaro, che ha come bersaglio i recettori per GLP-1 e GIP. SURMOUNT-2 ha dimostrato che tirzepatide è associato a una perdita di peso fino al 15,7% a 72 settimane, mentre nel precedente studio SURMOUNT-1 il farmaco aveva portato a una perdita di peso fino al 22,5% nello stesso periodo di tempo.

Nel 2018, Eli Lilly aveva acquisito i diritti di orforglipron, noto anche come LY3502970 e OWL833, attraverso un accordo con Chugai Pharmaceutical. Secondo le voci recentemente pubblicate su ClinialTrials.gov, il programma di orforglipron comprende gli studi ATTAIN-1 e ATTAIN-2. Gli studi di Fase III mirano a reclutare rispettivamente 3000 e 1500 partecipanti adulti obesi o in sovrappeso. Il primo includerà soggetti con comorbidità legate al peso, mentre il secondo avrà come protagonisti persone affette da diabete di tipo 2. Entrambi gli studi misureranno la variazione media rispetto al basale. Entrambi misureranno la variazione media del peso corporeo rispetto al placebo e dovrebbero concludersi nel 2025.

Il terzo studio di Fase III, ACHIEVE-4, è stato avviato ad aprile e prevede l’arruolamento di 2620 partecipanti adulti in sovrappeso o obesi affetti da diabete di tipo 2 e ad aumentato rischio cardiovascolare. L’endpoint primario confronterà il tempo al primo verificarsi di un evento cardiovascolare avverso maggiore (MACE-4) rispetto all’insulina glargine. I risultati di ACHIEVE-4 sono attesi per il 2025.

In una nota inviata ai clienti lo scorso dicembre, gli analisti della società Jefferies hanno affermato che i risultati della fase II di orforglipron sembravano “simili a quelli dei farmaci iniettabili tirzepatide e semaglutide alla data di chiusura dei dati”. Inoltre, Daniel Skovronsky, responsabile scientifico di Eli Lilly, ha dichiarato che orforglipron “dovrebbe almeno essere in grado di soddisfare o superare l’efficacia osservata con gli agonisti GLP-1 iniettabili”.

Potenziali rivali

Tirzepatide è stato autorizzato dalla Fda l’anno scorso per migliorare il controllo del glucosio negli adulti con diabete di tipo 2. A seguito della lettura del SURMOUNT-2 alla fine del mese scorso, Eli Lilly ha dichiarato di essere in procinto di completare la presentazione di un supplemento alla Fda in materia di obesità, con una decisione da parte dell’ente regolatorio statunitense prevista probabilmente per la fine del 2023.

Novo Nordisk, che già commercializza l’agonista iniettabile del recettore GLP-1 semaglutide per l’obesità, ha recentemente presentato dati positivi anche per una formulazione orale. Secondo i risultati riportati questa settimana dallo studio di Fase IIIa OASIS 1, i pazienti che hanno assunto semaglutide per via orale hanno ottenuto una perdita di peso del 17,4% rispetto a una riduzione dell’1,8% con il placebo dopo 68 settimane.

Anche Pfizer sta testando un agonista orale del recettore del GLP-1. Questa settimana ha dichiarato che il suo candidato danuglipron si è dimostrato promettente in uno studio di fase II.