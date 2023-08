L’oroscopo di oggi, lunedì 7 agosto 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 7 agosto 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Una spesa imprevista, un conto salato. In amore senti qualcuno contro o non lo capisci.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Una giornata che aiuta un buon recupero psicofisico, hai una bellissima vitalità ed anche un grandissimo fascino. Potresti ricevere buone notizie in merito ad alcune richieste passate.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non devi rivangare il passato; lascia spazio ai sogni e cerca di staccarti dalla realtà se questa è fonte di troppe ansie. Lanciare le tue idee è giusto, ma sembra che, soprattutto in famiglia o sul lavoro ci sia qualcuno che ti contrasta.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

La situazione professionale è molto intrigante. Sei carico anche tu di buona volontà. Bene i sentimenti, progetti importanti per le coppie che si vogliono bene.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Quella fiacca, strana stanchezza che hai dovuto affrontare è ancora presente per colpa delle questioni di lavoro, di qualche ritardo che oggi si può sistemare.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Anche se c’è stato un cambiamento non voluto alla fine vinci tu. Periodo di ripresa in amore, decisioni importanti. Metti in pratica idee e progetti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Questa giornata permette di recuperare emozioni e sentimenti per chi ha avuto momenti critici. Potresti risolvere una questione legale per quanto riguarda il lavoro.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Più cautela nelle nuove conoscenze; non tutti sono sinceri e oggi puoi rendertene conto. Voglia di recuperare il tempo perduto, non arrabbiarti per mettere alla prova il partner, alla fine stai male solo tu!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Ora sei anche più consapevole di ciò che senti. Se cerchi consensi può arrivare un periodo di grandi risultati.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Per le persone che hanno buona volontà e voglia di agire, questa è una giornata eccellente, cambio di vita, scelte importanti, responsabilità in più, intuizioni valide.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Puoi ricevere un incarico importante in queste particolari giornate. Periodo fertile per le coppie, per chi vuole avere figli.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Oggi sembri piuttosto stanco, sei sottoposto a critiche continue e questo non ti piace. Amore conflittuale, non ti va di mettere in discussione tutto, ma oggi qualcuno potrebbe tirare un po’ troppo la corda.