La Fattorietta di Roma raccoglie fondi dopo l’incendio

Per La Fattorietta di Roma, dopo l’incendio, via al crowdfunding: oggi la visita all’asilo nel bosco del sindaco Roberto Gualtieri e della presidente del municipio Sabrina Giuseppetti

Sono 31 i bambini e le bambine che hanno frequentato in quest’ultimo anno l’asilo nel bosco de’ La Fattorietta, circolo Arci affacciato sul Parco Piccolomini a due passi da San Pietro nel cuore di Roma. Un incendio nella notte tra il 2 e il 3 agosto ha bruciato 120 metri quadri dei circa 3 ettari della fattoria sociale. A prendere fuoco è stata la struttura che ospitava i più piccoli durante le attività di riposo e indispensabile nei mesi più freddi.

LA FATTORIETTA RIAPRIRÀ A SETTEMBRE MA SERVE UNA NUOVA STRUTTURA

“I vigili del fuoco arrivati velocemente sul posto non hanno escluso il dolo – racconta alla Dire (www.dire.it) Barbara Manara, responsabile pedagogica de La Fattorietta – c’è stata dunque un’informativa alla Procura. Non sappiamo di più ma nel pomeriggio un nostro perito farà un sopralluogo nell’area, presenteremo un esposto e attraverso un avvocato andremo a chiedere informazioni. Riapriremo comunque a settembre sfruttando una tettoia in un’altra parte della fattoria, sarà però una soluzione temporanea. La necessità è quella di ripristinare una struttura entro settembre 2024 che rispetti la normativa vincolistica imposta dal Parco Piccolomini, normativa che peraltro ‘benediciamo’, essendo in linea con il nostro progetto di educazione outdoor. Abbiamo però bisogno di aiuto dal punto di vista amministrativo: dobbiamo lavorare con il Comune di Roma per capire come poter realizzare un progetto legato alla prosecuzione dell’asilo nel bosco. Oggi pomeriggio su GoFundMe avrà inizio la raccolta fondi, la pubblicizzeremo su tutti i nostri canali social ‘La Fattorietta’, Instagram e Facebook, la foto del profilo è una pecora che guarda San Pietro”.

IL SINDACO ROBERTO GUALTIERI IN VISITA ALLA FATTORIETTA

“Con la presidente Giuseppetti- ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri- siamo venuti a portare la nostra solidarietà a ‘La Fattorietta’, un’esperienza straordinaria di educazione, integrazione, amore e rispetto della natura. Il loro agri-nido è stato colpito da un incendio terribile che ha devastato completamente la struttura dove tanti bambini compiono esperienze importantissime di crescita, educazione e di rapporto con la natura e con gli animali. Siamo qui per dire che Roma Capitale è al loro fianco e lavoreremo affinché La Fattorietta possa ripartire e riprendere la sua importantissima attività”.

PRESIDENTE GIUSEPPETTI: DAREMO SUPPORTO NECESSARIO PER RIPARTENZA

“Ringrazio il sindaco Gualtieri per essere venuto nel nostro municipio, qui alla Fattorietta, a vedere che cosa è accaduto pochi giorni fa- ha detto la presidente del Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti– Questa è una realtà molto importante non solo del nostro territorio ma per tutta la città, perché qui arrivavano, e spero arriveranno ancora, bambini da tutta Roma per vivere questa esperienza di scuola didattica all’aperto. Svolgevano la maggior parte delle loro attività fuori, anche durante l’inverno, con gli animali: ci sono asini e pecore ed è un’attività formativa importantissima. Speriamo, e oggi abbiamo voluto dire proprio questo con il sindaco, che a breve La Fattorietta potrà riaprire. Noi ci saremo e cercheremo di fare tutto il possibile per dare una mano anche da un punto di vista amministrativo per farli ripartire il prima possibile”.

OBIETTIVO RACCOGLIERE SUBITO 50MILA EURO

“Come ARCI riteniamo che di fronte a un episodio che ha avuto risalto nazionale, l’incendio di un nido che tra l’altro fa outdoor education, sia necessario mobilitarsi immediatamente- ha detto all’Agenzia Dire Vito Scalisi, Presidente Arci Roma– Abbiamo ricevuto in queste ore la solidarietà di tutti i circoli d’Italia. Già da oggi partiremo con la raccolta fondi, l’obiettivo indicato dall’associazione ‘Passeggiata del Gelsomino’, affiliata all’Arci, è di 50mila euro. Vogliamo raggiungere questa cifra in tempi strettissimi, l’Arci farà la sua parte e ci aspettiamo che l’amministrazione e gli impegni che ha preso oggi il sindaco Gualtieri vengano mantenuti. La Fattorietta riaprirà ma deve avere la sua nuova struttura entro settembre 2024”.