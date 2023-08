Edy in radio e in digitale con la canzone “Samurai”

Fuori per Pulp Entertainment “SAMURAI”, il nuovo singolo di EDY: un brano trap dai suoni acidi, ricco di contaminazioni che vanno dal tribal al G-funk

Fuori per Pulp Entertainment SAMURAI, il nuovo singolo di EDY: un brano trap dai suoni acidi, ricco di contaminazioni che vanno dal tribal al G-funk, passando attraverso il punk e l’electro house.

SAMURAI scopre l’altra faccia del nuovo EDY: una canzone dal testo tanto cinico quanto realista, tanto catastrofista quanto speranzoso, violento e ripetitivo. E se in tutto questo casino c’è una possibilità di riscatto, è legata alla possibilità di scelta che ha ognuno di noi.

EDY ci dice che possiamo sempre decidere se seguire o meno il nostro istinto animale, in grado di salvare o distruggere tutto: possiamo scegliere se essere sottoposti o SAMURAI, se lottare senza obiettivi, per gli obiettivi degli altri, per il proprio tornaconto o per cambiare davvero lo stato delle cose.

Il sound di SAMURAI è essenzialmente trap e punk: a partire da drum machine, synth e suoni techno, raccoglie tutti i riferimenti musicali che la cultura urbana consegna. Ti fa ballare e saltare come se la vita fosse appena iniziata o fosse giunta all’ultimo giorno. La produzione guarda alla migliore scuola trap made in USA.

Link: https://spoti.fi/43XUcvk