È colpevole di omicidio il medico che dichiara con superficialità l’idoneità allo sport!

La Suprema Corte di Cassazione ha emesso la sentenza il 17 maggio 2023

Il medico dello sport è una figura fondamentale per chi pratica sport a livello agonistico o professionale. La prassi vuole che l’atleta sia obbligato a sottoporsi a visite mediche e controlli periodici. Il medico dello sport è a sua volta chiamato a certificare il suo stato di salute ed eventualmente a rilasciare al paziente l’idoneità a gareggiare.

A seguito di una vicenda che ha visto la morte di un ciclista per arresto cardiaco, la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno constatare la condotta colposa del medico che aveva rilasciato il certificato d’idoneità. Ciò in quanto il medico non avrebbe valutato correttamente gli esiti degli esami né prescritto al paziente di sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Da qui si sarebbe avviato un iter diverso, che avrebbe evitato la morte dell’atleta.

È così che il 17 agosto 2011 la Suprema Corte di Cassazione stabilisce che il medico dello sport che si attiene al protocollo sanitario senza adattarlo al caso specifico può incorrere nel reato di omicidio colposo.

Si accendono, dunque, i riflettori sull’importanza di rivolgersi a dei professionisti competenti che siano in grado di stabilire con accuratezza le reali possibilità del paziente. Una negligenza sia del paziente nella ricerca del medico, sia di quest’ultimo nell’esaminare il paziente possono, infatti, costare la vita a quest’ultimo.

Va detto che, anche se non si è agonisti, confrontarsi con un medico attento e oculato è sempre la scelta ottimale per conoscere bene i limiti del proprio corpo, ma soprattutto non incorrere in rischi inutili.

Che si pratichi o meno sport, è possibile effettuare visite specialistiche oggi in pochi e essenziali accorgimenti. Proprio il web ci aiuta a ricercare professionisti a noi vicini e quindi diventa semplice trovare un medico sportivo a Milano o in qualsiasi altra città. Si prosegue, poi, effettuando ricerche sulle sue competenze e specializzazioni. In rete si possono reperire pubblicazioni del professionista, ma anche recensioni di altri pazienti.

Senza considerare che i più titubanti possono ricorrere ad un secondo parere medico, per constatare la conferma o smentita di quanto attestato dal primo specialista. Insomma con un minimo di attenzione, la nostra vita può essere più lunga e qualitativamente migliore.