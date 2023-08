Apparecchiature per linee di revisione auto: di cosa si tratta

Il settore delle revisioni auto è un’attività svolta da centri specializzati che verificano e controllano la conformità e la sicurezza dei veicoli. Durante la revisione, vengono controllati vari aspetti del veicolo, come il sistema di frenata, le luci, gli pneumatici e le emissioni.

L’obiettivo principale è garantire che il veicolo sia sicuro e rispetti le normative di circolazione. Questo servizio è spesso richiesto periodicamente per garantire la sicurezza su strada e l’efficienza dei veicoli.

Per svolgere questo tipo di controlli sono quindi necessarie delle apparecchiature specializzate: www.snapnt.it è un’azienda italiana che basa la sua attività sui vari aspetti collegati ai prodotti per linee di revisione auto, occupandosi di tutte le fasi: dalla progettazione alla produzione, dalla fornitura all’installazione, fino al supporto post-vendita e consulenze specifiche.

Migliori prodotti per linee di revisione auto

Sono numerosi i modelli tra banchi provafreni a piattaforme o a rulli, analizzatori di gas di scarico e di fumi, contagiri e provafari.

Il banco provafreni a piattaforma F2212 TQ ad esempio è davvero un prodotto innovativo e versatile: adatto per autoveicoli e motocicli a due, tre o quattro ruote, può essere installato sia ad incasso che a pavimento, per il massimo della versatilità.

La tecnologia adottata è brevettata, garantendo prestazioni analoghe alle soluzioni tradizionali di installazione a pavimento, con il vantaggio di un ingombro minore e con la possibilità di eseguire la prova di frenatura a una velocità estremamente ridotta.

Con un solo passaggio, è possibile acquisire i dati di peso, l’efficienza frenante e il comportamento dinamico, fedelmente alle stesse condizioni di una normale frenata su strada. L’alimentazione a 220V garantisce poi un risparmio energetico notevole.



Il modello GAS 300M è un analizzatore di gas di scarico per autoveicoli e motoveicoli, dotato di calibrazione automatica, settaggio Auto zero, abilitato per sistemi OBD e -OBD e per contagiri universale, con sistema di drenaggio automatico della condensa e di elettrovalvola pneumatica per la pulizia automatica della camera di analisi.

Un analizzatore di gas di scarico misura le concentrazioni di ossido di carbonio, ossidi di azoto, idrocarburi non bruciati, ossigeno e anidride carbonica.

L’analizzatore di gas di scarico è utile anche per scopi diagnostici, quali la verifica delle prestazioni del motore e il rilevamento di problemi di emissioni, oltre che per scopi di controllo e monitoraggio delle emissioni ambientali.

L’OPA 400 è un opacimetro standalone, ovvero un dispositivo utilizzato per misurare l’opacità e la quantità di fumi emessi dai gas di scarico di un veicolo a motore.

Conclusioni

L’obiettivo principale delle revisioni auto è quello di garantire la sicurezza stradale, assicurando che i veicoli siano in grado di circolare in modo sicuro, rispettando le norme ambientali. In caso contrario, si rischia che vengano emesse le relative prescrizioni per la riparazione o l’adeguamento del veicolo.

Durante una revisione, il veicolo viene sottoposto a un controllo specifico e approfondito che include il controllo dei freni, delle luci e dei gas di scarico, dove si rende necessario l’utilizzo di una strumentazione adeguata.