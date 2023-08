Su Rai 3 “Sapiens Files – un solo pianeta” al Lucus Feroniae di Capena

In prima serata su Rai 3 il programma “Sapiens Files – un solo pianeta” con Mario Tozzi a Capena, al sito Lucus Feroniae

Quali sono i segreti dell’irresistibile successo dei sapiens? E perché adesso la nostra casa è in fiamme? Perché siamo a fine corsa? Quali sono i limiti dello sviluppo umano? Facciamo ancora in tempo a invertire la rotta? C’è speranza per il futuro? Nella puntata di “Sapiens Files – un solo pianeta” dal titolo “Fine corsa”, in onda domenica 6 agosto alle 20.30 su Rai 3, Mario Tozzi accompagna i telespettatori in una visita al sito archeologico di Lucus Feroniae, a Capena. Abbandonato nei secoli, rappresenta un esempio di cosa potrebbe succedere ai sapiens, se continueranno ad attingere senza limiti alle risorse del nostro pianeta che sono, invece, limitate.

Un concetto confermato da un eccezionale documentario realizzato dal regista francese Yann Arthus-Bertrand, famoso proprio per il suo impegno nella salvaguardia del pianeta. Immagini straordinarie che mostrano, e dimostrano, in modo spettacolare, come dalla rivoluzione industriale in poi, i sapiens abbiano spinto sull’acceleratore dello sfruttamento fino a determinare una situazione di rischio reale per la natura, il clima, la biodiversità.

Da Lucus Feroniae Mario Tozzi ricorda che fin dall’antichità la natura è stata al centro della vita dei sapiens, già il nome del sito lo dimostra: il lucus era il bosco, il bosco sacro che si usava dedicare al culto degli Dei: in questo caso di Feronia, la dea della fertilità, al centro di un culto popolarissimo che intorno al suo tempio favorì la nascita di questo insediamento. La risposta alle domande sul nostro futuro e sul futuro del pianeta forse si nascondono anche nelle storie del mito, come quello di Erisittone: se l’arroganza dei sapiens arriva a sfidare anche la natura, gli effetti sono sempre nefasti.