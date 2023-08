Sklero feat. Vacca: fuori il nuovo singolo “Un uomo”

Sklero feat. Vacca: il nuovo singolo “Un uomo” celebra la parola data. Il brano è in radio e online su tutte le piattaforme digitali

Esce in digitale “Un uomo” (https://open.spotify.com/track/56g326jyR1ZSSXuTkuVlrp), il nuovo singolo del rapper piemontese Sklero con il featuring di Vacca e la produzione musicale di Timongothekeys. “Un uomo” arriva dopo la pubblicazione di “Prolifico” ed entrambi i brani anticipano l’uscita, prevista per il 2023, di “Player”, il nuovo album di Sklero.

“Un uomo” parla dell’importanza di mantenere la parola data, di come questo valore sia necessario per ottenere la fiducia di un’altra persona mentre, al contrario, non rispettare quanto si è promesso porti a delle conseguenze negative. Nel testo del brano sia Sklero sia Vacca si concentrano su questo valore che condividono e a cui rendono onore.

Così Sklero racconta la genesi della collaborazione e del brano: “È la prima volta che collaboro con Vacca e sono molto contento che abbia accettato di partecipare a questo brano a cui tengo particolarmente. L’ho sempre stimato come artista e, conoscendolo di persona, ho scoperto che abbiamo molto in comune, a partire dalla passione per i tatuaggi e per lo stile West Coast ma non solo… Siamo quasi coetanei ed essere cresciuti nella stessa epoca mi ha fatto pensare che potesse essere la persona giusta, con una certa maturità, per condividere dei valori per me fondamentali come, appunto, l’importanza nel mantenere la parola data, un aspetto che, nella società odierna, spesso viene tralasciato. E alla fine è andata così: ricevuta la traccia, Vacca si è messo subito a scrivere la sua strofa, centrando in pieno i concetti che io stesso volevo trasmettere. Quindi sono molto soddisfatto perché il pezzo è venuto proprio come lo avevo in testa, e questo non è mai scontato“.

Sklero, da metà degli anni 2000 a oggi, ha pubblicato tre album e vari singoli riuscendo, da artista indipendente, sempre a coinvolgere ospiti importanti come, per esempio, Jack The Smoker, Jamil, Tormento, Bunna (Africa Unite), Maury-B, Gast e tanti altri. Vacca è il primo ospite annunciato di “Player”, il suo quarto album.

