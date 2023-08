Ipertensione polmonare: seralutinib migliora resistenza vascolare

Ipertensione polmonare: resistenza vascolare statisticamente e clinicamente migliorata con seralutinib secondo nuovi dati

La nuova terapia sperimentale seralutinib ha ridotto efficacemente la resistenza vascolare polmonare (PVR) nei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare (PAH) in aggiunta alle terapie di base standard nello studio TORREY, presentato a Washington durante il meeting annuale internazionale dell’American Thoracic Society (ATS).

A 24 settimane, la PVR è diminuita significativamente con seralutinib – un farmaco per via inalatoria che ha come bersaglio i percorsi chiave nel rimodellamento vascolare della PAH – con una riduzione media del 14,3% rispetto al placebo (P = 0,031), ha riferito Robert Frantz, della Mayo Clinic di Rochester, Minnesota.

Lo studio di fase 2 ha raggiunto il suo endpoint primario di PVR e l’analisi dei sottogruppi ha mostrato il maggiore effetto nei pazienti più gravi, con il più alto rischio di mortalità, ha specificato Frantz.

Lo specialista ha spiegato che i recettori del fattore di crescita derivati dalle piastrine (PDGFR), il recettore del fattore 1 stimolante le colonie (CSF1R) e le vie della chinasi c-KIT sono fattori chiave della PVR correlata alla PAH. Seralutinib è stato progettato come terapia composta per inalazione di polvere secca per agire su questi percorsi disfunzionali.

Quanto sta facendo questo composto è realmente notevole, ha detto Frantz, ovvero un’attività davvero mirata e importante nel mondo reale della malattia vascolare polmonare, con dimostrazione di un segnale di efficacia in una popolazione fortemente pretrattata e altamente prevalente con una durata media di malattia di 8 anni.

Studio di sicurezza ed efficacia in pazienti pesantemente pretrattati

Lo studio multicentrico TORREY, controllato con placebo, è stato progettato per esaminare la sicurezza e l’efficacia di seralutinib per via inalatoria nell’arco di 24 settimane in pazienti con PAH pesantemente pretrattati. I ricercatori hanno arruolato 86 pazienti con PAH di classe funzionale II o III dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), con 42 pazienti randomizzati al braccio placebo e 44 al braccio seralutinib dello studio.

Tutti i pazienti sono rimasti in terapia di base PAH standard durante lo studio. Al basale, il 57% dei pazienti era in terapia tripla di fondo, composta da tre classi di trattamenti vasodilatatori.

L’endpoint primario era la variazione dal basale alla settimana 24 della PVR mediante cateterismo cardiaco destro. Per l’endpoint secondario chiave relativo alla variazione della distanza percorsa a piedi in 6 minuti (6MWD) dal basale alla settimana 24, la differenza media osservata di 6,5 metri «ha favorito numericamente il braccio seralutinib» ha riferito Frantz.

Effetti potenziati con condizione al basale più severa

Sono stati osservati effetti potenziati sia per la PVR che per il test 6MWD in pazienti con malattia basale più grave, come definiti dai punteggi di rischio WHO Functional Class e REVEAL 2.0.

Nei pazienti di classe funzionale III dell’OMS, sono stati osservati una riduzione del 21% della PVR (P=0,0427) e un miglioramento di 37 metri nel 6MWD (P=0,0476) nel gruppo trattato con seralutinib rispetto al gruppo placebo.

Nei pazienti con punteggi di rischio REVEAL 2.0 al basale pari o superiori a 6, sono stati osservati una riduzione del 23% della PVR (P=0,0134) e un miglioramento di 22 metri nel 6MWD (P=0,2482) per il braccio in studio.

Il trattamento con seralutinib ha anche determinato una riduzione statisticamente significativa del peptide natriuretico N-terminale di tipo pro-B (NT-proBNP) – biomarcatore di stress cardiaco destro – a 12 settimane di trattamento, arrivando a una differenza media di 408,3 ng/L rispetto al placebo alla settimana 24 (P = 0,0012).

Frantz ha detto che questo cambiamento del biomarcatore è stato accompagnato da modificazioni clinicamente rilevanti e statisticamente significative nei pazienti trattati con seralutinib rispetto a quelli trattati con placebo nelle valutazioni chiave della struttura e della funzione del cuore destro, compresa l’area dell’atrio destro e lo stiramento (strain) della parete libera ventricolare destra.

Ha aggiunto che la riduzione della PVR combinata con una riduzione di NT-proBNP e il miglioramento di altri marcatori «indica che seralutinib sta effettivamente riducendo il post-carico ventricolare destro e sta avendo un effetto benefico sul cuore destro».

La tosse da lieve a moderata è stato l’evento avverso più comune nel gruppo seralutinib.

Sulla base di questi risultati, ha detto Frantz, è attualmente in fase di pianificazione uno studio di fase 3 di seralutinib per PAH.

Fonte: American Thoracic Society (ATS) International Meeting. Washington (USA), 2023.