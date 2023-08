Il film “1989 – La Svolta” su Rai Storia: ecco la trama

Il film di spionaggio “1989 – La Svolta”, con Michael Barai, Lilly Barshy, Oskar Belton, in onda in prima serata su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”: la trama

Saskia Strong, agente che fa il doppio gioco, vive la sua esistenza organizzata in ogni aspetto dal servizio segreto della Stasi. Abita a Berlino Ovest, è sposata con l’americano Richard, con cui ha due figli e ha un lavoro presso l’ambasciata americana per conto della Cia. E’ la storia raccontata da Sven Bohse nel film di spionaggio “1989 — La Svolta”, con Michael Barai, Lilly Barshy, Oskar Belton, in onda domenica 6 agosto alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”.

Per la protagonista qualcosa di inaspettato arriva a cambiare le carte in tavola: la caduta del muro di Berlino. Saskia desidererebbe lasciarsi il passato alle spalle ma dello stesso avviso non è il leggendario agente della Cia Jeremy Redman, pronto a svelare la sua doppia identità.