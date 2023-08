Gli Envy of None online con il video animato di “That Was Then”

Gli Envy of None presentano il video animato di “That Was Then” tratto dal nuovo EP disponibile online sulle piattaforme digitali

Per l’uscita del loro nuovo EP “That Was Then, This Is Now”, gli Envy of None presentano un nuovo video suggestivo. Il video si ispira al genio della Pop Art Roy Lichtenstein, visto attraverso la lente di una psichedelica graphic novel, con immagini vibranti e stilose.

Il video è stato creato da Olivier Boscovitch, l’artista che dopo aver lavorato con David Guetta, è stato scelto da Andy Curran per realizzare un video ispirato ai testi di Maiah Wynne, incentrato su un inseguimento sia metaforico che letterale.

Andy Curran commenta:

“Il video è stato realizzato dal super talentuoso Olivier Boscovitch. Ho scoperto alcuni dei suoi lavori online e l’ho contattato: gli è piaciuta molto la canzone ‘That Was Then’. È stato ispirato dal testo cupo e ossessivo che Maiah ha scritto. Ha proposto il concept di una ragazza in sella a un chopper che viaggia attraverso un paesaggio fittizio e psichedelico, che rappresenta la sua vita, mentre viene inseguita da un cattivo a bordo di una Muscle car. Il conducente dell’auto rappresenta una persona della nostra vita da cui ci stiamo allontanando. L’incredibile grafica di Olivier testimonia la sua creatività unica, siamo stati molto fortunati a lavorare con lui“.

Continua:

“Sono molto orgoglioso di questo nuovo brano, Ty Dennis ha suonato la batteria da urlo dando nuova vita alla canzone e siamo molto grati ad Alex per averlo contattato. Credo che il brano in sé mostri una vera crescita per gli Envy of None. È come se avessimo raggiunto il nostro punto di forza creativo dimostrando che il nostro primo disco non era un singolo episodio. Ci ha davvero aperto le porte della scrittura e siamo sulla buona strada per un secondo disco.”

”That Was Then, This Is Now” tracklist:

1 – Lethe River

2 – You’ll Be Sorry

3 – Dog’s Life (Remix)

4 – Dumb (Der Dummkopf Remix)

5 – That Was Then

La formazione all-star composta da Alex Lifeson, Andy Curran, Maiah Wynne e Alf Annibalini, sviluppa ulteriormente la crescita esponenziale del proprio sound tagliente, trippy e atmospheric, che ha sorpreso tutti.

Il nuovo EP è composto da brani audaci come i remix di “Dumb” e “Dog’s Life”, oltre a quelli di “Lethe River” e “You’ll Be Sorry” pubblicati in precedenza solo nell’edizione deluxe del disco di debutto.

L’EP culmina con un brano appena registrato, “That Was Then”. Il brano ondeggia con intelligenza progressive ed è un perfetto esempio della capacità di scrittura senza limiti che questa incredibile band mette in mostra.

Tutti i brani sono stati scritti, arrangiati, registrati e prodotti dagli Envy of None.

“That Was Then, This Is Now”, pur in linea con il sound della band, si spinge oltre i confini e costituisce un fantastico prologo al prossimo capitolo della storia degli Envy of None, dopo che la band è stata in studio per comporre nuovi brani e remix.

Un’essenziale supplemento al loro repertorio.

Gli ENVY OF NONE sono:

Alex Lifeson

Andy Curran

Maiah Wynne

Alf Annibalini