Eli Lilly trova accordo per l’acquisizione di DICE Therapeutics

Eli Lilly ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di DICE Therapeutics per circa 2,4 miliardi di dollari

Eli Lilly ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di DICE Therapeutics per 48 dollari per azione in contanti, pari a circa 2,4 miliardi di dollari, rafforzando così la sua pipeline immunologica. Il farmaco di punta di DICE è DC-806, un inibitore orale dell’IL-17, in fase di sviluppo II per la psoriasi.

I risultati delle prime fasi, pubblicati alla fine dello scorso anno, hanno dimostrato che DC-806 ha portato a una riduzione percentuale media dell’indice PASI (Psoriasis Area and Severity Index) di quasi il 44% rispetto al 13,3% del placebo. All’epoca, l’amministratore delegato Kevin Judice aveva suggerito che i dati supportavano lo studio di DC-806 in altre malattie mediate dall’IL-17. Il farmaco, insieme al follow-on, è stato sviluppato per la prima volta in Italia.

Il farmaco, insieme al composto successivo DC-853, utilizza la piattaforma DELSCAPE di DICE, progettata per scoprire piccole molecole orali selettive con il potenziale di modulare le interazioni proteina-proteina con la stessa efficacia dei biologici sistemici. L’azienda sta inoltre sviluppando farmaci orali mirati all’integrina α4ß7 per il trattamento delle malattie infiammatorie intestinali e inibitori orali di PD-L1 in oncologia.

La transazione, che rappresenta un premio del 42% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di DICE del 19 giugno, è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società e dovrebbe concludersi nel terzo trimestre.