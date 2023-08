Daniel P torna con il nuovo singolo “Blu”

Il ritorno del giovane cantautore Daniel P, con il nuovo singolo “Blu”: in distribuzione con Ingrooves, il brano è prodotto da The Lab Music Factory

“Mi ha sempre affascinato il blu, ho immaginato questa canzone come un viaggio nella mia interiorità, dove tutto ciò che si intravede in superficie, dentro me fa eco.

È un inno a mantenere accesa la speranza, di un amore e di un sentimento che, per varie ragioni, è sparito.

Spesso si analizza il dolore da parte del ferito, perdendo la prospettiva di chi, quello stesso dolore, lo ha provocato.

A me è capitato e, in quell’istante, nutrivo la speranza di riuscire a vedere la “luna” in un paio di occhi.

Il più delle volte ho aspettato un bacio, l’ho cercato guardando in basso per la vergogna e il rammarico, sperando di intravedere quella stessa luna, anche e solo nella luce di una lampada.

Blu, non è come le altre. È fuori moda, melanconica. Abbiatene cura.”

Daniel Palmacci, in arte Daniel P, è nato il 25/1/1993 in Provincia di Latina.

La musica è per lui l’estensione di quello che prova dentro.

Nel 2019 ha inizio il mio progetto artistico quando unisce, ad una spiccata predisposizione vocale, l’esigenza introspettiva della scrittura.

Si definisce un cantautore complesso che “urge” nello sviscerare la bellezza e l’essenza delle cose che lo circondano. Parla d’amore, di emozioni, di attualità, di satira attraverso un linguaggio leggero ma allo stesso tempo poliedrico e, con l’obiettivo di fornire a chi ascolta, quante più diverse chiavi di lettura.

La sua arte raggiunge la massima espressione nel pop, che si contamina con l’indie il synth pop e il folk.