Appello del Papa ai giovani in chiusura della Giornata Mondiale della Gioventù

Si chiude a Lisbona la Giornata mondiale della Gioventù, prossimo appuntamento a Seoul nel 2027. Il Papa ai giovani: “Non abbiate paura”

“La prossima Giornata mondiale della gioventù avrà luogo in Asia, Corea del Sud a Seoul nel 2027″. Lo dice Papa Francesco a Lisbona per la giornata conclusiva della Giornata mondiale della gioventù, e aggiunge: “Dalla frontiera occidentale dell’Europa si trasferirà nel lontano Oriente, un bellissimo simbolo dell’universalità della Chiesa e del sogno di unità di cui voi siete testimoni”.

Durante l’omelia per la Santa Messa al Parque Tejo, il Pontefice ha spronato i giovani ad andare avanti e a non avere paura: “Voi giovani, che coltivate sogni grandi ma spesso offuscati dal timore di non vederli realizzati. A voi che a volte pensate di non farcela, di non essere capaci, con un po’ di pessimismo, a voi tentati in questo tempo di scoraggiarvi, di giudicarvi inadeguati o di nascondere il dolore mascherandolo con un sorriso; a voi, giovani, che volete cambiare il mondo, e va bene volerlo cambiare, e lottate per la giustizia e per la pace; a voi, giovani, che ci mettete impegno e fantasia ma vi sembra che non sia sufficiente a voi, giovani, di cui la Chiesa e il mondo hanno bisogno come la terra della pioggia”. E ancora: “A voi giovani che siete il presente e il futuro, si’ proprio a voi giovani Gesu dice ‘non temete’. In un attimo di silenzio chiedo a ciascuno di ripetere nel proprio cuore queste parole ‘non temete’. Cari giovani vorrei guardare negli occhi ciascuno di voi e dirvi ‘non abbiate paura’, ‘non temete’. Ma vi dico qualcosa di bello e non sono io ma è Gesù stesso che vi guarda in questo momento. Lui vi conosce, conosce il cuore di ciascuno di noi, conosce la vita di ciascuno di voi, conosce le allegrie, le tristezze , i successi e i fallimenti. Conosce il vostro cuore e vi dice qui a Lisbona, in questa giornata mondiale della gioventù ‘non temete. Coraggio, non abbiate paura’”, ha detto Papa Francesco.

PAPA AI GIOVANI: CONDIVIDO CON VOI SOGNO DELLA PACE CHE PORTO NEL CUORE

“Amici, permettete che anche io, ormai anziano, condivida con voi giovani un sogno che porto nel cuore: il sogno della pace. Il sogno di giovani che pregano per la pace, vivono in pace e costruiscono un avvenire di pace. Attraverso l’Angelus mettiamo il futuro dell’umanità nelle mani di Maria, regina della pace”, ha detto.

PAPA: VI ASPETTO A ROMA NEL 2025 PER CELEBRARE GIUBILEO DEI GIOVANI

Dal Papa anche un invito: “Vorrei fare un invito. Do appuntamento ai giovani di tutto il mondo per l’anno 2025 a Roma per festeggiare insieme il Giubileo dei giovani. Quindi vi aspetto nel 2025 per celebrare insieme il Giubileo dei giovani”.