Senza forze per il caldo: un aiuto dalle bustine Magnosol

Magnosol, integratore alimentare a base di Magnesio e Potassio, può essere di aiuto quando ci si sente senza forze per il caldo

Quando l’estate entra nel vivo, la voglia di sole e aria aperta diventa irresistibile tanto che vorremmo che le giornate non finissero mai. Questi momenti rischiano però di non essere vissuti al meglio a causa del caldo e dell’afa, due nemici silenziosi che non solo provocano quella fastidiosa e a volte imbarazzante sensazione di sudore, ma che ci fanno anche perdere tutti quei sali minerali preziosi per il benessere dell’organismo, in particolare magnesio e potassio. Niente paura. L’importante in questi casi è non dimenticarsi di bere molta acqua: in generale, si raccomandano sui 2 litri e mezzo di acqua al giorno per gli uomini e 2 litri per le donne. Molto importante anche seguire una corretta alimentazione. Preferire cibi freschi e leggeri, in particolare frutta ricca di potassio, come le banane, o prodotti ittici fonti naturali di magnesio, come il pesce spada, aiuta a prendersi cura di sé stessi in modo del tutto naturale.

Nei casi in cui questi accorgimenti non dovessero bastare, può essere utile ricorrere ad integratori specifici come Magnosol, a base di magnesio e potassio e nel pratico formato in bustine da portare sempre con sé, in grado di reintegrare la carenza di queste sostanze permettendoci di vivere al meglio le calde giornate estive.

Integratore alimentare a base di Magnesio e Potassio

Il Magnesio è un minerale che contribuisce al normale metabolismo energetico, al normale funzionamento del sistema nervoso ed alla normale funzione muscolare. Il Potassio è un minerale che contribuisce alla normale funzione muscolare. MAGNOSOL è un integratore di Magnesio e Potassio, utile in tutti i casi di carenza o aumentato fabbisogno di questi elementi. MAGNOSOL, in sintesi

• a base di Potassio e Magnesio;

• utile per integrare la carenza di Magnesio e Potassio

• senza zuccheri

• senza lattosio

• senza glutine Modalità d’uso

Il consumo è funzione delle individuali necessità. Si consiglia di assumere da 1 a 2 bustine al giorno. Sciogliere una bustina in circa 1 bicchiere d’acqua (200ml) Confezione: astuccio da 20 bustine effervescenti

Prezzo al pubblico: euro 16,00

Magnosol è un brand Viatris