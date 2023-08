Previsioni meteo 5 agosto 2023: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 5 agosto 2023: possibili piogge sulle regioni centrali, specie sul versante adriatico, e su quelle meridionali

Condizioni meteo ancora all’insegna del maltempo in questo primo weekend di agosto a causa del transito di una perturbazione di origine atlantica. Nella giornata di oggi avremo ancora possibilità di piogge su gran parte delle regioni centrali, specie quelle del versante adriatico e su quelle del Sud peninsulare. Temperature in ulteriore calo e di conseguenza anche oggi non avremo città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute . All’inizio della prossima settimana condizioni meteo che saranno in miglioramento su tutta l’Italia grazie all’allontanamento verso est della saccatura depressionaria. Temperature in ripresa ma comunque caldo della norma.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 5 agosto 2023.

Al Nord: Al mattino molte nubi al Nord-Est e sulla Romagna con possibili locali acquazzoni e temporali, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche pioggia nella notte sulle Alpi orientali. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi tra Toscana, Umbria e Lazio, asciutt altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali interesseranno zone interne e regioni adriatiche, mentre migliora sui settori tirrenici. In serata tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sulle coste adriatiche. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali acquazzoni e temporali tra Calabria e Puglia centro-meridionale, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su zone interne e regioni adriatiche, più asciutto su Calabria e Isole Maggiori. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sui settori adriatici. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .